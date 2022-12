Run auf die Zulassungsstellen : Noch einmal Förderrekord für Elektro-Autos

Eschborn Die ganz fetten Subventionsjahre für Elektroautos sind vorbei. Bevor es ab 2023 geringere Prämien für reine Stromer und gar nichts mehr für Hybride gibt, erreicht die Förderung aber noch einmal einen Milliarden-Rekord.

Der deutsche Staat hat im laufenden Jahr so viel Geld zur Förderung elektromobiler Autos ausgegeben wie nie zuvor. Nach vorläufigen Zahlen flossen 2022 rund 3,2 Milliarden Euro an die Käufer von rund 640.000 Fahrzeugen, wie das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn bei Frankfurt berichtete.