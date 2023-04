Verkehr in Bonn und der Region Warum in dieser Woche mehr geblitzt wird als sonst

Düsseldorf · In Bonn und der Region wird in dieser Woche mehr geblitzt als sonst. Denn auch die Bonner Polizei beteiligt sich an der europaweiten „Speed-Week“. Am Montag wurden bereits über 100 Geschwindigkeitsüberschreitungen sanktioniert.

18.04.2023, 11:42 Uhr

In dieser Woche werden in Bonn und der Region vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Foto: Benjamin Westhoff

Mit mehr Blitzern auf den Straßen haben am Montag Schwerpunktkontrollen von Rasern in Nordrhein-Westfalen begonnen. Sie sind Teil einer europaweite Aktionswoche mit dem Namen „Operation Speed“ von Ordnungshütern in mehreren Ländern, die insgesamt noch bis Sonntag andauert. NRW setzt das Thema Geschwindigkeit damit „nicht nur für einen Aktionstag, sondern für eine ganze Woche“ in den Fokus der Beamtinnen und Beamten, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Kontrollen in Bonn, Bornheim und Königswinter Auch in Bonn und der Region wird in dieser Woche, der sogenannten „Speed-Week“, mehr geblitzt als sonst. „Die Bonner Polizei beteiligt sich an den vermehrten Geschwindigkeitskontrollen. Eine Vorplanung von Sondereinsätzen hat bislang nicht stattgefunden, stattdessen werden die Kontrollen in den täglichen Dienst des Wach- und Wechseldienstes, aber insbesondere auch des Verkehrsdienstes und der Kradstaffel der Bonner Polizei integriert“, sagt Simon Rott, Sprecher der Polizei Bonn, auf Nachfrage des GA. Website von Roadpol Am Montag seien bereits 117 Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen sanktioniert worden, sagt Rott. 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 90 Verwarngelder seien im Zuge dessen verhängt worden. „47 davon außerhalb geschlossener Ortschaft und 70 innerhalb“, erklärt Rott. Die Orte, an denen die Beamtinnen und Beamten bisher Messungen durchgeführt haben, lagen in Bornheim, Königswinter und Bonn. Autos sind teils doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt Servaisstraße in Witterschlick Autos sind teils doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt Wie ein Paketfahrer seine tägliche Tour durch Bonn erlebt Enge Straßen und freundliche Kunden Wie ein Paketfahrer seine tägliche Tour durch Bonn erlebt Aktionswoche endet am Sonntag Insgesamt nimmt die Polizei Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr an fünfzehn Aktionszeiträumen von „Roadpol“, einem Zusammenschluss der Verkehrspolizeien Europas, teil. Diese stehen immer unter anderen Themengebieten, die sich an den Hauptunfallursachen wie „Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen oder Ablenkung durch Handys“ orientieren, erklärte ein Sprecher der Polizei Essen. Auf Grundlage der örtlichen Unfall-Lage sollen die Kreispolizeibehörden selbst bestimmen, wo geblitzt werden soll, vermehrt aber vor Schulen, Kitas und Altenheimen. Die Aktionswoche soll am Sonntag um Mitternacht enden. Zu schnelles Fahren ist laut Angaben des NRW Innenministeriums nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Europas Straßen. Bußgeld-Rechner des ADAC Welche Konsequenzen hat ein Vergehen im Straßenverkehr? Wer Tempolimits oder andere Verkehrsregeln missachtet, für den kann es teuer und gefährlich werden. Wie viel Bußgeld, Punkte und etwaige Fahrverbote bei Vergehen wie zu hoher Geschwindigkeit, zu wenig Abstand und Rotlicht-Verstößen droht, zeigt der Bußgeldchecker des ADAC online. Hier können sich Betroffene oder Interessierte durch Eingaben in verschiedene Masken sofort kostenlos anzeigen lassen, was ihr Fehlverhalten nach sich ziehen kann. Auch kann eine erste Einschätzung abgerufen werden, ob sich eventuell ein Einspruch lohnt. © dpa-infocom, dpa:230417-99-346402/2

(dpa/ ga)