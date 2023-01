Kalter Akku im E-Auto : Schnellladen im Winter: So startet der Ladevorgang rascher

Schnellladen im Winter: So startet der Ladevorgang rascher

Stuttgart Ein Auto mit Verbrennungsmotor lässt sich in der Regel sowohl im Sommer wie auch im Winter gut und schnell betanken. Bei einem E-Auto kann das speziell an Schnellladesäulen anders sein.

Ist der Akku von E-Autos angewärmt, lädt er sich im Winter an Schnellladesäulen möglichst rasch auf. Der Ladevorgang an diesen Gleichstromsäulen mit bis zu 350 kW Ladeleistung startet dann besser, erläutert die Zeitschrift „Auto Straßenverkehr“ (Ausgabe 3/2023).

Am besten arbeitet ein Akku mit einer Temperatur von 20 bis 35 Grad. Bei niedrigeren Temperaturen laufen die elektrochemischen Prozesse in den Batteriezellen hingegen verzögert ab. Die Ionen können laut den Informationen nicht mehr so schnell im Akku eingelagert werden. Die Elektronik reduziert daher die Ladeleistung, um die Zellen nicht zu schädigen.