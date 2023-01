Mini-Stromer aus China : Smart und trendig: eine Probefahrt im Ora Funky Cat

Berlin Im Internet sind Katzen der letzte Schrei. Doch auf der Straße haben die Tiere eigentlich nichts verloren. Es sei denn, sie kommen auf vier Rädern - wie jetzt der Ora Funky Cat. Was kann der Newcomer aus China?

Ora? Den meisten Menschen in Deutschland dürfte die Automarke völlig unbekannt sein. Denn bisher verkauft die flippige Tochter von Great Wall Motor ihre Modelle nur in China, wo der Konzern ansässig ist.

Poppiges Stadtauto mit Kugelscheinwerfern

Kein China-Schnäppchen

Wer bei chinesischen Autos an kleine Preise denkt, den belehrt Ora eines Besseren. Denn mit einem Einstiegspreis von knapp 39.000 Euro kostet der Funky Cat mehr als elektrische Kleinwagen wie der Opel Mokka-E oder der DS3. Allerdings gibt es dafür auch ein vornehmes Ambiente, das vom Baumarkt-Charme vieler Billig-Produkte „made in China“ weit entfernt ist: Egal wo man im Cockpit hinschaut oder hinlangt, der Ora macht durchweg einen wertigen Eindruck.

Unter dem Blech nur Durchschnitt

So überzeugend das Ambiente und so smart die Assistenten auch sind, der Antrieb schneidet nur durchschnittlich ab. Der Frontmotor mit 126 kW/171 PS geht noch in Ordnung, zumal die 250 Nm für eine flotte Beschleunigung (ab 8,2 Sekunden) sorgen. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ist bei elektrischen Stadtautos keine Seltenheit. Die 45 kWh Akkukapazität für 310 Kilometer Reichweite in der Einstiegsversion und die 59 kWh für 400 Kilometer im Top-Modell nimmt man hier ebenfalls in Kauf.