Durch die Kälte : So gibt's im Winter mehr Reichweite für das E-Auto

Stuttgart/München Vereiste Scheiben, kalte Sitze und glatte Straßen. Im Winter macht Autofahren selten Spaß. Bei E-Autos schrumpft sogar die Reichweite. Doch dem können Besitzer entgegenwirken.

Abends zeigte der Bordcomputer noch 300 Kilometer an, am nächsten Morgen sind es nur 250 Kilometer. Akkus von E-Autos setzt der Winter zu - das geht vor allem auf die Reichweite.

Denn Licht, Heizung und Gebläse benötigen viel Energie. Dazu müssen die Zellen in der Batterie in einem bestimmten Temperaturfenster liegen - dafür benötigt der Akku ebenfalls Strom. Es gibt aber Möglichkeiten, auch im Winter Strom zu sparen.

Aber zunächst geben die Experten Warnung an alle, die nun Angst haben, mit ihrem modernen E-Auto gar nicht mehr weit zu kommen. „Dank großer Batterien, Schnellladefunktionen und Wärmepumpen lässt sich ein aktuelles E-Auto im Winter komfortabel und weit fahren“, sagt Marcel Mühlich, Technik-Experte des Auto Club Europa (ACE). Derselben Meinung ist Matthias Vogt, Experte für Elektromobilität im ADAC-Technikzentrum in Landsberg.

Zumal der erste Blick der Anzeige der Restreichweite trügen kann. Die kann bei tiefen Temperaturen an einem Wintermorgen für ein kaltes Auto nämlich drastisch geringer sein als noch am Vortag beim Parken, so Marcel Mühlich. „Das hängt mit der aktuellen Berechnung der Batterietemperatur zusammen.“

Batterie vorkonditionieren

Darüber hinaus kann man Akkuleistung sparen, wenn man das E-Auto an der Wallbox, idealerweise in der Garage, vorheizt. So steigen die Passagiere in ein vorgewärmtes Auto, ohne Energie von der Batterie zu nutzen und damit deren Reichweite zu reduzieren, sagt ADAC-Experte Matthias Vogt.