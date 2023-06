Bonn und Region Diese Autobahnsperrungen gibt es während der Sommerferien

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen beginnen in diesem Jahr bereits am 22. Juni. Gerade für den Nachmittag des 23. Juni rechnet die Autobahn GmbH des Bundes daher erfahrungsgemäß mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen. Zur gleichen Zeit kommt es auf den Autobahnen rund um Bonn und in der Region zu einer Vielzahl an Baustellen, die den Verkehrsfluss weiter beeinflussen werden. Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Bauarbeiten.