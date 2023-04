Fahrbahnarbeiten in Bonn Nächtliche Sperrungen auf der A565

Autofahrer werden laut Mitteilung an der Anschlussstelle Hardtberg abgeleitet. An den Anschlussstellen Hardtberg, Lengsdorf, Poppelsdorf und Endenich ist keine Auffahrt auf die A565 in Richtung Siegburg möglich. Eine Umleitung über den Konrad-Adenauer-Damm wird ausgeschildert.