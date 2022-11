ADAC : Spritpreise: Diesel deutlich billiger, Benzin teurer

Die Preise von Diesel und Benzin nähern sich zwar etwas an, aber die Differenz bleibt weiterhin zu groß. Foto: Marcus Brandt/dpa/dpa-tmn

München Die Preisschere zwischen Diesel und Benzin verringert sich - doch noch immer gibt es einen großen Abstand. Insgesamt bleibt das Tankjahr 2022 teuer.

Die Spritpreise haben sich in der zurückliegenden Woche in gegensätzliche Richtungen entwickelt. Während Diesel die dritte Woche in Folge billiger wurde, verteuerte sich Benzin, wie der ADAC mitteilte.