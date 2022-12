Positiver Öko-Effekt : Statt Scheibenkratzen eine Standheizung nachrüsten

Einfach das Auto per Handy vorheizen? Kein Problem mit einer modernen Standheizung - die kann nachgerüstet werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Morgens die Frontscheibe von Eis befreien - das entfällt, wenn man das Auto vorwärmt. Fernbedienbare Standheizungen lassen sich nachrüsten. Das ist zwar nicht billig, soll aber einen Öko-Effekt haben.

Zwischen 1600 und 2000 Euro muss einem die Nachrüstung schon wert sein, so viel kostet es laut Angaben des Tüv Süd, eine Standheizung im Pkw nachträglich einbauen zu lassen.

Doch die Vorzüge sind da: So können sich Autofahrer und Autofahrerinnen an einem kalten Wintermorgen nicht nur in warme Polster fallen lassen und durch eisfreie Scheiben blicken, sondern auch noch einen Öko-Effekt bei den Abgasemissionen verbuchen.