Auswirkungen durch den Streik : Das sind die aktuellen Staus in Bonn und der Region

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Dienstag zum Streik bei Bus und Bahn aufgerufen, Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis sind davon betroffen. Das dürfte sich über den Tag auch auf die Straßen auswirken.

Auf den Straßen in Bonn und der Region könnte es an diesem Dienstag voller werden als sonst. Aufgrund des Streiks im Nahverkehr bleibt ein Großteil der Busse und Bahnen im Depot, viele Menschen dürften daher als Alternative auf das Auto umsteigen. Um 3 Uhr am Dienstagmorgen hat der Warnstreik begonnen. Verkehrsteilnehmer sollten auf ihrem Weg zur Arbeit oder anderen Zielen mehr Zeit einplanen. Auf unserer Staukarte haben Sie den Überblick über die Verkehrslage in Bonn und der Region: