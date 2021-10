Sturmwarnung heute : Sturm „Ignatz“ sorgt für Einschränkungen im Regionalverkehr in Bonn und der Region

Sturm „Ignatz“ sorgt für Einschränkungen im Regionalverkehr in Bonn und der Region

Der Sturm „Ignatz“ sorgte bereits am Morgen für Störungen im Regionalverkehr. (Archivbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Bonn/Region Am Donnerstagmorgen zieht Sturm „Ignatz“ über Bonn und die Region hinweg. Durch Sturmschäden kam es bereits am frühen Morgen Störungen des Regionalverkehrs. Mit weiteren Ausfällen ist zu rechnen.

Ein Güterzug ist in der Nacht zu Donnerstag in Bad Godesberg mit einem Ast kollidiert, wodurch der Fernverkehr Köln-Koblenz am Morgen beeinträchtigt war. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast wegen Sturm „Ignatz“ auf das Gleis gestürzt. „Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben.“ Fernzüge zwischen Köln und Koblenz wurden seit den frühen Morgenstunden umgeleitet und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn Hauptbahnhof entfielen.