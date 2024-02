Benzin und Diesel Wann Autofahrer am günstigsten tanken können

Die Preis-Achterbahn ist laut dem Bundeskartellamt vor allem computergesteuert. Algorithmen spielen dabei eine große Rolle, haben die Marktbeobachter festgestellt. Dabei reagieren die Tankstellen offenbar auf die Preise in der Umgebung. Das bestätigen auch Beobachtungen des App-Betreibers Clever-tanken.de. In einem Städteranking mit 20 Großstädten bundesweit schnitt Bonn im Januar mit durchschnittlich 1,6743 Euro pro Liter Diesel vergleichsweise günstig ab. In Köln lag der durchschnittliche Preis im Januar bei 1,6985 Euro. Im Januar kosteten 4 Tankfüllungen à 60 Liter E-10 in Bonn 411,17 Euro, in Köln 415,03 Euro.