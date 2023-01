Künftig Eurostar-Züge : Thalys-Züge ab Köln fahren ab Ende 2023 unter neuer Marke

Umleitung des Fernverkehrs : Treppengerüst in Beuel bereitet Bahnreisenden Probleme Der Beueler Bahnhof ist eine Dauerbaustelle. Wegen der parallel laufenden Arbeiten an der linksrheinischen Bahnstrecke müssen Fernreisende aber genau hier jedesmal über ein Treppengerüst gehen, um in Richtung Köln fahren zu können. Für einige ist das kaum machbar.