Ferienende in Süddeutschland Am Wochenende wird es voll auf den Autobahnen

Am kommenden Wochenende wird es laut Prognose des ADAC auf den deutschen Autobahnen vermehrt zu Staus kommen. Weil das Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg ansteht, wird es demnach besonders im Süden voll auf den Autobahnen. Weil das Wetter derzeit spätsommerlich schön ist, sind auch auf den Autobahnen in NRW Späturlaubende und Ausflügler unterwegs, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Dazu kommen die knapp 1500 Baustellen, die bundesweit Störungen im Verkehr verursachen.