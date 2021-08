Verkehr auf Autobahnen : Viele Staus am letzten Ferienwochenende in NRW erwartet

Viele Staus am letzten Ferienwochenende in NRW erwartet

Düsseldorf Mit Blick auf Flut- und Brückenschäden in NRW rechnet die Autobahn GmbH am letzten Ferienwochenende mit Staus und viel Verkehr. Die Sperrungen der Autobahnen 1 und 61 im südlichen Rheinland haben dabei große Auswirkungen.

Die Strecken werden voraussichtlich erst in Monaten wieder frei. Deshalb seien auf den Ausweichrouten - etwa auf der A 3 zwischen Köln und dem Kreuz Bonn/Siegburg oder der A 4 zwischen Kreuz Kerpen und dem Dreieck Heumar - volle Autobahnen wahrscheinlich. Die Autobahn GmbH kündigte an, Bauarbeiten auf den Ausweichstrecken wie zum Beispiel auf der A 4 zwischen Köln-Klettenberg und -Eifeltor solange zu verschieben oder umzuplanen.

Im westlichen Ruhrgebiet wird zudem wegen Brückenbauarbeiten die A 40 bei Mülheim vom 13. August, 20.00 Uhr, bis zum 23. August, 5.00 Uhr erneut in beide Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es Sperrungen im Bahnverkehr. Der Zugverkehr ist an der Stelle vom 15. August (6.00 Uhr) bis zum 20. August (6.00 Uhr) unterbrochen.

Vollsperrung im Ruhrgebiet

Ende September 2020 war an der Stelle ein Tanklastzug nach einem schweren Unfall in Brand geraten und hatte mehrere Brücken beschädigt. Sie müssen erneuert werden. Am letzten Ferienwochenende gebe es zudem auch eine Vollsperrung an der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp auf der A 40 in Richtung Venlo.