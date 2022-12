Aus Südafrika : VW Pick-up Amarok: Neue Generation kommt im Frühjahr 2023

Kapstadt VW beweist einmal mehr ein Herz für verkappte Cowboys, Abenteuer mit viel Ausrüstung und Gewerbetreibende auf schwierigem Terrain. Als praktische wie robuste Alternative zum SUV kommt der Pick-up.

Der VW Amarok geht in die nächste Runde. Kurz nach der Publikumspremiere des neuen Pick-ups auf der IAA in Hannover hat der Hersteller nun die Preise und den Terminplan für die Markteinführung abgesteckt. So werden Mitte Januar die Bestellbücher geöffnet und im Mai sollen die ersten Autos aus der Fabrik in Südafrika rollen. Die Preise starten bei rund 48 000 Euro.