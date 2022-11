Ganz ohne Wechsel : Wie AllSeason-Reifen das Leben erleichtern

Berlin Sie mögen es unkompliziert? Dann sparen Sie sich den Reifenwechsel im Herbst und Frühjahr. Ganzjahresreifen können für einige Autofahrer eine interessante Alternative sein. Die wichtigsten Fakten.

Einmal aufziehen und das ganze Jahr damit fahren - das ist das Versprechen von AllSeason-Reifen. So gesehen sind Ganzjahresreifen bequem. Und sie werden immer beliebter.

Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Ihr Marktanteil im Consumerbereich lag 2021 bei rund 27 Prozent, so der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV). 2020 waren es 25 Prozent, im Jahr zuvor 20 Prozent.

Was sind Ganzjahresreifen eigentlich genau?

Ganzjahresreifen sind ein Mix aus Sommer- und Winterreifen. Und so sehen sie auch aus. Laut ADAC haben sie ausgeprägte Längsrillen wie Sommerreifen und kleine Lamellen wie Winterreifen.

Ganzjahresreifen sind für einen breiten Einsatzbereich konzipiert: Die Gummimischung muss laut ADAC bei Temperaturen zwischen minus 30 und plus 40 Grad funktionieren.

Für wen eignen sich Ganzjahresreifen?

Wie schneiden Ganzjahresreifen in Tests ab?

Für den Alltag in der Stadt ohne Eis und Schnee sind Ganzjahresreifen jedoch geeignet. Ob Sie also wirklich auf Sommer- und Winterreifen verzichten, sollten Sie sich gut überlegen.

Wann sind Ganzjahresreifen nicht sinnvoll?

Grundsätzlich dürfen Sie mit Ganzjahresreifen auch im Winter fahren, wenn diese das Alpine-Zeichen an der Reifenflanke tragen. Das erkennen Sie am dreieckigen Piktogram: Schneeflocke und Berg. Es ist Pflicht für Winterreifen, die seit 1. Januar 2018 hergestellt werden.

Allerdings sind Ganzjahresreifen ehrlicherweise nicht immer sinnvoll. Sie kommen dem ADAC zufolge nicht an die gute Leistung der Sommer- und Winterreifen heran. Der Grund: Ganzjahresreifen sind meist im Sommer nicht hart genug und im Winter nicht weich genug.

Darin sieht der Experte bei bestimmten Witterungsverhältnissen ein Sicherheitsrisiko: „Bei winterlichen Bedingungen - also starkem Schneefall oder Matsch und Eis - würde ich empfehlen, ein Fahrzeug mit Ganzjahresreifen stehen zu lassen.“ Die Haftung des Profils sei beim Bremsen und in Kurven einfach nicht so gut.