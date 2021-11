Straßenverkehr : Wie verhalte ich mich bei Rettungseinsätzen richtig?

Stuttgart Tönt von hinten das Martinshorn, ist oft Eile geboten. Aber wohin steuere ich mein Fahrzeug, wenn es eng ist? Ein Experte klärt darüber auf, wie man sich im Notfall richtig verhält.

Wenn von hinten der Rettungswagen, die Feuerwehr oder die Polizei mit Blaulicht und Sirene angerast kommen, erfasst so manchen Autofahrer Panik. Vor allem dann, wenn die Straße eng ist und es keinen Platz zum Ausweichen gibt. Wie verhält man sich in so einer Situation also richtig?