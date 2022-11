Verkehrsrecht : Zu schnell gefahren: Bei Vorsatz droht höhere Geldstrafe

Temposchilder sollte man nicht übersehen, passiert aber manchmal. Doch wann wird so etwas als Vorsatz gewertet? Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Castrop-Rauxel Wer im Straßenverkehr Schilder übersieht, gefährdet sich und andere. Werden mehrfach Hinweise ignoriert, gehen Richter oft von einem Vorsatz aus - wie wirkt sich das auf die Strafe aus?

Wer auf der Autobahn mit Vorsatz zu schnell fährt, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Wird das Tempo auf einer Strecke in Etappen gedrosselt, werden dafür oft mehrere Hinweisschilder aufgestellt. In so einem Fall kann ein Fahrer nicht behaupten, er habe die Schilder fahrlässig übersehen.