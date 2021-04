Digitale Zeitung : Das GA-ePaper bekommt ein Upgrade

Die neue Version der App erfüllt die Wünsche der Kunden und glänzt mit neuen Funktionen!

Interaktiv: Ab sofort können Sie täglich Ihre Rätsel in der App lösen. Darüber hinaus haben Sie mit dem neuen wöchentlichen Rätselmagazin die ganze Woche lang interaktiven Rätselspaß.



Clever: Sollten Sie während des Lesens verhindert sein einen Artikel zu Ende zu lesen, speichert die App Ihre Leseposition. So können Sie beim nächsten Öffnen der App an der gleichen Stelle weiterlesen, an der Sie aufgehört hatten.