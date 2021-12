Theater Bonn : Alice im Wunderland

Die junge Alice ist zwar ein wissbegieriges Mädchen, doch der triste Alltag langweilt sie sehr. Als sie eines Tages ein weißes Kaninchen mit roten Augen entdeckt, das sich in größter Eile befindet, folgt sie ihm – ohne lange darüber nachzudenken – bis hinein in seinen Bau.

Nach einem schier endlosen Fall findet sie sich in einer anderen Welt voller sprechender Tiere und merkwürdiger Menschen wieder. Hier scheint alles, was Alice je in der Schule gelernt hat, nicht mehr zu gelten. Die Gesetze der Logik und der Natur sind außer Kraft gesetzt. Alices Körper ändert ständig die Proportionen, sie wird mal größer und mal kleiner, aber nie fühlt sie sich wirklich wohl. Und dann gibt es da noch Katzen, die grinsen, aber auch ein Grinsen ohne Katze. Für einen verrückten Hutmacher ist es rund um die Uhr fünf Uhr nachmittags und somit natürlich Teezeit, und Krocket wird hier mit Flamingos als Schlägern gespielt. In dieser sonderbaren neuen Umgebung ist Alice auf sich allein gestellt. Doch mit jeder Begegnung auf ihrer Reise durch das Wunderland gewinnt sie mehr und mehr an Mut. Sie stellt sich den erwachsenen Fabelgestalten ein ums andere Mal entgegen und kann am Ende sogar der tyrannischen Herzkönigin Paroli bieten.