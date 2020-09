Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg : Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis

Foto: Bezirksregierung Arnsberg

Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die Entwässerung des Tagebaus Hambach im Zeitraum 2020–2030 der RWE Power AG.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wiederholung der Online-Konsultation im Anhörungsverfahren

1. Die Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das o.a. Vorhaben gemäß § 74 „Übergangsvorschrift“ des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der bis zum 15.05.2017 geltenden Fassung in Verbindung mit § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NRW) eine ersatzweise Online-Konsultation anstelle eines Erörterungstermins vom 28.09.2020 bis zum 26.10.2020 durch. Gesetzliche Grundlage für eine Online-Konsultation ist § 5 Abs. 2 bis 5 des Planungssicherstellungsgesetzes vom 20.05.2020, in Kraft getreten am 29.05.2020 (PlanSiG). Aufgrund eines förmlichen Verfahrensfehlers wird die Online-Konsultation wiederholt. Die Wiederholung der Online-Konsultation findet vom Montag, den 28.09.2020 bis zum Montag, den 26.10.2020 im Internet-Portal unter der Adresse www.online-konsultation-br-arnsberg.de statt.

Dazu ist eine Anmeldung auf dem Internet-Portal in der Zeit von Montag, den 21.09.2020 bis Freitag, den 16.10.2020 erforderlich.

Teilnehmer die bereits einen Zugang besitzen benötigen keine erneute Anmeldung.

Bereits gesendete Kommentare/Äußerungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Der Termin wird hiermit gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2, 4 und 5 VwVfG NRW i.V.m. § 5 Abs. 3 PlanSiG bekannt gemacht. Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Berechtigten die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informationen über das vorstehend genannte Internet-Portal zugänglich gemacht.

Die Beteiligten der Online-Konsultation können sich bis zum Ablauf der Äußerungsfrist, Montag, den 26.10.2020 23.59 Uhr, elektronisch über das Portal der Online-Konsultation, oder schriftlich an die Adresse:

Bezirksregierung Arnsberg, Bergbehörde,

Josef-Schregel-Straße 21, 52349 Düren

dazu äußern.

2. In der Konsultation werden nur die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und eingegangenen Stellungnahmen erörtert.

3. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden und der Antragstellerin nur die Betroffenen sowie die Personen, deren Einwendungen eingegangen sind. Die Teilnahmeberechtigung ist daher entsprechend nachzuweisen(Vorlage des Personalausweises und ggf. eines Grundbuchauszugs, Vertretungsvollmacht, etc.).

4. Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend genannte Personen:

• Einwender/-innen (Personen, die schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen erhoben haben),

• Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange von dem Vorhaben berührt werden)

• Bevollmächtigte, Sachbeistände und gesetzliche Vertreter der Teilnahmeberechtigten,

• Vertreter/-innen der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange und anerkannten Vereinigungen,

• Vertreter/-innen der Vorhabenträgerin und deren Gutachter und Sachverständige,

• Mitarbeiter/-innen der Anhörungsbehörde.

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation erfolgt durch Anmeldung im Internet Portal der Online-Konsultation. Dafür müssen unter Angabe von persönlichen Daten und digitaler Ablichtung der Rückseite des Personalausweises die Zugangsdaten zum Portal beantragt werden. Name und Adresse des Ausweisinhabers müssen lesbar sein. Weitere Daten dürfen dabei unkenntlich gemacht sein. Gegebenenfalls müssen weitere Dokumente (z.B. Grundbuchauszug, Vollmacht, etc.) zur Prüfung beigefügt werden. Dies ist vom 21.09.2020 bis zum 16.10.2020 möglich.

Die Daten werden geprüft. Dadurch kann es zu Verzögerungen von wenigen Tagen bis zur Übermittlung der Zugangsdaten kommen.

6. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist freiwillig. Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden auch dann im weiteren Verfahren berücksichtigt, wenn der/die Einwender(in) nicht an der Online-Konsultation teilnimmt oder in deren Rahmen keine weitere Stellungnahme abgibt.

7. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren der Online-Konsultation mit Ablauf der unter Ziffer 1 genannten Frist zur Äußerung beendet ist.

8. Durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

9. Die mit der Zugangskontrolle erhobenen persönlichen Daten werden zum Verfahrensvorgang genommen und archiviert.

Datenschutz in der Bezirksregierung Arnsberg

Seit Mai 2018 gelten die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW). Das neue Recht verpflichtet Dienstleister

– und damit auch die Bezirksregierung – zu verantwortungsvollem und transparentem Umgang mit personenbezogenen Daten. Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Datenschutz finden Sie im Internet unter: www.online-konsultation-br-arnsberg.de/index.php?id=datenschutz

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird auch über folgende Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg zugänglich gemacht: https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/index.php