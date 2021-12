Konzentrierte Kompetenz für mentale Heilung : BetaGenese: Gesundheit neu denken

Foto: Julian Huke

BetaGenese, die Privatklinik für interdisziplinäre Psychosomatik in Bonn, ist sicher: Wer seelische Erkrankungen von Burnouts über Traumafolgestörungen bis zu psychosomatischen Systemkomplexen wie etwa chronische Schmerzsyndrome und auch Migräne nachhaltig in den Griff bekommen will, muss Kräfte bündeln und fachübergreifend denken. Im Schulterschluss mit der Beta Klinik am selben Campus ist die BetaGenese bestens aufgestellt, um solchen und anderen Leiden die Stirn zu bieten und körperliche Begleiterscheinungen ganzheitlich mitzubehandeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“, lässt Friedrich Schiller einen Eidgenossen zu Wilhelm Tell sagen, worauf der entgegnet: „Der Starke ist am mächtigsten allein“. Das war vor Jahrhunderten wahrscheinlich keine schlechte Replik. Aber im hochgradig vernetzten Global Village unserer Zeit? In einer Welt, die begriffen hat, dass alles Resultat permanenter Wechselwirkung ist? In der immer mehr Menschen im hektischen Alltagswettlauf stolpern und psychischen Problemen anheimfallen?

BetaGenese, die Privatklinik für interdisziplinäre Psychosomatik in Bonn, ist sicher: Wer seelische Erkrankungen von Burnouts über Traumafolgestörungen bis zu psychosomatischen Systemkomplexen wie etwa chronische Schmerzsyndrome (bsw. Migräne) nachhaltig in den Griff bekommen will, muss Kräfte bündeln und fachübergreifend denken. Im Schulterschluss mit der Beta Klinik am selben Campus ist die BetaGenese bestens aufgestellt, um solchen und anderen Leiden die Stirn zu bieten und körperliche Begleiterscheinungen ganzheitlich mitzubehandeln.

Dass sich Heilung immer im Dialog zwischen Psyche und Körper vollzieht, gehört zum Credo des Hauses. Es unterstreicht damit den Vorteil der psychosomatischen Vollversorgung, die hier so überzeugend wie in keiner anderen Privatklinik geboten wird. Neben der intensiven Kooperation mit Spezialisten in unmittelbarer Nähe, dem Einsatz körpertherapeutischer Verfahren und dem BetaGenese-Team aus exzellent ausgebildeten Fachärzten, Psychologen und Therapeuten ist die enorme Bereuungsintensität ein wichtiger Faktor für die Klinikerfolge.

Für 40 Behandlungsplätze steht eine große Personalstärke zur Verfügung, was eine hohe Therapiedichte ermöglicht und eine außergewöhnlich persönliche Atmosphäre schafft. In ihr kommt die Kombination unterschiedlicher, individuell abgestimmter Ansätze besonders gut zum Zug – sei es im stationären oder im tagesklinischen Betrieb.

Eine weitere Stärke des Hauses liegt auch in der Transitionspsychosomatik und -psychiatrie, die sich den speziellen Problemen älterer Heranwachsender widmet. Wie alle Patienten machen auch Sie in einem frisch-modernen Ambiente von raffinierter Farbigkeit und großzügigem Zuschnitt direkt am Rhein schnell Fortschritte. Immer im vitalisierenden Geist der Gemeinschaft von Patienten und Betreuern. Und doch ganz aus eigener, unverwechselbarer Kraft.