Ein neues Bonner Unternehmen mit stadtbekannten Partnern bietet kompletten Service beim Poolbau : Der Traum vom eigenen Schwimmbad im Garten

Der Traum vom eigenen Pool im Garten schlummert sicher in den meisten Menschen – und bleibt doch ganz oft unerfüllt. Der Zusammenschluss einiger renommierter Firmen aus Bonn und Umland lässt den Wunsch jetzt aber in greifbarere Nähe rücken.

Denn das Konzept sieht vor allem einen kompletten Service von der Planung bis zum letzten Arbeitsschritt vor. „Wir sind auf die Idee einer Poolbau-Firma in Bonn gekommen, weil wir selbst erfahren mussten, wie schwierig es ist, so ein Projekt professionell umsetzen zu lassen“, erklärt der Inhaber des bekannten Sanitär- und Heizungsunternehmens Alexander Kolzem.

Sowohl er selbst als auch seine Geschäftspartner Michaela und Matthias Schäfer haben die Gärten ihrer jeweiligen Privathäuser als „Versuchsgelände“ genutzt, um ihr gemeinsames Vorhaben hautnah zu planen. „Es gibt natürlich schon einige Anbieter“, erklärt Baubetreuer Schäfer. „Aber die verkaufen ihre Produkte und lassen die Kunden dann weitgehend allein mit all den Arbeiten, die drumherum anfallen.“ Und davon gibt es eine Menge. Dazu zählen Bereiche wie Tiefbau- & Betonarbeiten, sowie Sanitär und Elektrotechnik.

Aber auch die Gesamtplanung und die Auswahl der Produkte sind Bereiche, bei denen fachlicher Rat hilfreich ist. Vor allem das Material des Schwimmbeckens ist immens wichtig für die Lebensdauer des Pools. Eine Poolfolie, die in der Branche in den meisten Projekten verbaut wird, kommt für die Gründer nicht in Frage. „Wir haben uns für eine Kooperation mit dem größten europäischen Anbieter Albixon entschieden, der seine Becken aus dem hochwertigen Kunststoff GFK baut. Dieser wird im Bootsbau verwendet, vor allem bei der Herstellung von Yachten und hat daher eine hohe Lebenserwartung. Der Hersteller Albixon kann daher guten Gewissens eine Garantie von 50 Jahren aussprechen“, berichtet Alexander Kolzem.