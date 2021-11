Am 22. und 23.01.2022 in der LANXESSarena : Die neue Show von HOLIDAY ON ICE geht auf Tour

Foto: on Ice/Holiday

Am 17. November startet HOLIDAY ON ICE mit der Weltpremiere von A NEW DAY. In der spektakulären Show zeigen 40 der weltweit besten Eiskunstläufer:innen Athletik auf höchstem Niveau. Die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste HOLIDAY ON ICE Produktion macht am 22. und 23.01.2022 macht die neue Show Halt in der Kölner LANXESS arena.

Berauschend, fantasievoll, leidenschaftlich – nach 15-monatiger Pause ist HOLDAY ON ICE zurück mit einer neuen, über zweistündigen Show: 40 der weltbesten Eiskunstläufer:innen, darunter internationale Olympionik:innen und Meister:innen,zeigen zusammen mit Artist:innen spektakuläre Acts auf höchstem Leistungsniveau. Auf den modernsten Eisbühnen der Welt werden mit beeindruckenden Spezialeffekten sowie 3-D- und Lichtillusionen die Grenzen der Schwerkraft aufgelöst, um das Publikum mit auf eine fantastische Reise zu nehmen.

Die szenische Inszenierung sorgt für einmaliges, multidimensionales Live-Entertainment nicht nur auf und über der Eisfläche, sondern auch um sie herum, wie es noch nie zuvor auf deutschen Eisbühnen zu sehen war. Durch die außergewöhnlichen Lichteffekte, welche die unverwechselbare Handschrift des neuen Kreativdirektors Francisco Negrin tragen, verschmelzen die Künstler:innen mit den innovativen Bühnenbildern sowie den fantasievollen und prächtigen Kostümen zu einem einzigen lebendigen Gesamtkunstwerk.

„Wir haben es tatsächlich wieder geschafft, alles Vorherige zu toppen und mit A NEW DAY eine Show der Superlative geschaffen“, so HOLIDAY ON ICE Produzent und CEO Peter O’Keeffe stolz.

Die Neuentdeckung unseres Planeten

Foto: Holiday on Ice

Die Zuschauer:innen erwartet in dieser Saison eine besonders emotionale Geschichte: Wir sehen und erleben unseren Planeten und die Wunder des Lebens durch die Augen der Hauptdarstellerin Aurora, eines sensiblen Wesens aus einer anderen Welt. Von der prachtvollen Schönheit und Einzigartigkeit aller Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen bis hin zur großen Welt der menschlichen Emotionen – eine Liebeserklärung an das Leben. „Wir wollen die Menschen einladen, zu träumen und sich wieder in unsere Welt und unsere Natur zu verlieben“, so Francisco Negrin. Als einer der international begehrtesten und erfahrensten Kreativdirektoren für visuell und gestalterisch anspruchsvolle Großevents setzt Negrin auf eine Story, die uns alle anspricht.

„A NEW DAY öffnet die Herzen und Augen für unser einmaliges Geschenk, als Mensch auf dieser bunten Welt leben zu dürfen. Ich denke, jetzt ist genau die richtige Zeit, uns daran zu erinnern. Es ist wie der Beginn von etwas wunderbarem Neuen“, betont Negrin und verrät damit die kreative Leitidee hinter A NEW DAY. Eigens für die Show komponierte oder neu interpretierte Musik vervollständigt das Erlebnis für alle Sinne. Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits ist für jeden etwas dabei.

Der Vorverkauf für alle Shows von A NEW DAY hat bereits begonnen. HOLIDAY ON ICE Fans können sich jetzt die besten Plätze sichern.