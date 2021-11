Aha-Momente für Kundinnen und Kunden : Die neuen Web-Seminare der Sparkasse KölnBonn

Die Welt des Bankings ist immer in Bewegung. Zahlungsmethoden, Apps, Sicherheit – diese und viele weitere Themen verändern sich stetig. Damit die Kundinnen und Kunden der Sparkasse KölnBonn immer up to date sind, gibt es jetzt einen besonderen Service: In kostenlosen Web-Seminaren werden aktuelle Paymentthemen aufgegriffen und leicht verständlich erklärt.

Darüber hinaus haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu stellen. So kann jeder sein Wissen ganz einfach von zu Hause aus erweitern. Alles, was dafür benötigt wird, sind eine stabile Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät mit Kamera.

Die Anmeldung für die Web-Seminare erfolgt ganz bequem über die Website der Sparkasse. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt die Sparkasse KölnBonn, sich rechtzeitig für die nächsten Web-Seminare anzumelden.

Bei den aktuellen Web-Seminaren stehen die Themen „Bezahlen mit Karte und Smartphone“, „Mobile Banking mit der Sparkassen-App“ und „Maximale Sicherheit beim Online-Banking“ im Fokus. Weitere Web-Seminare folgen. Schließlich ist auch die Servicewelt immer in Bewegung.

Weitere Informationen unter: www.skbn.de/aha