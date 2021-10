Es ist angerichtet! : Die renommierten Meisterköche Ralf Zacherl, Thomas Kammeier, Josef Eder und Thomas Kurt treffen sich im Rheinhotel Dreesen

Es geht auf eine kulinarische Entdeckungstour im Rheinhotel Dreesen: Am 20. und 21. November heißt das „Weiße Haus am Rhein“ die vier renommierten Köche Ralf Zacherl, Thomas Kammeier, Josef Eder und Thomas Kurt zu „Dreesens Rheinkulinarik“ willkommen. An beiden Abenden präsentieren sie bei einem köstlichen „Dine-Around“ mit verschiedenen Stationen ihr Können.

In lockerer Atmosphäre kommt man schnell auch mit den Köchen ins Gespräch, werden die zubereiteten Leckereien verkostet und das ein oder andere Küchengeheimnis von den Herren gelüftet.

Pro Person kostet „Dreesens Rheinkulinarik“ 159,00 Euro (Essen und Getränke inkludiert). Zudem ist ein Übernachtungsarrangement für 226,50 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Darin enthalten sind eine Übernachtung inklusive Frühstück und die Teilnahme an einem der beiden Termine von „Dreesens Rheinkulinarik“.

Dreesens R(h)eingeflüster

Bekannte Persönlichkeiten geben spannende Einblicke in ihr Leben:Joey Kelly, Joachim Llambi oder Ulli Wegner u. a. zu Gast im Rheinhotel Dreesen.

Nach dem Motto „das spannendste in einem Hotel sind immer die Gäste“, lädt das Rheinhotel Dreesen regelmäßig prominente Gäste zur Veranstaltungsreihe „Dreesens R(h)eingeflüster“ ein. Persönlichkeiten wie Musiker und Extremsportler Joey Kelly, Turniertänzer und Fernsehmoderator Joachim Llambi oder Autorin Helene Winter werden spannende Einblicke in ihr Leben geben. Letztere wird am 5. November 2021 exklusiv aus dem kürzlich erschienenen Roman „Das Weiße Haus am Rhein“, der die Geschichte der Familie Dreesen und die des Rheinhotels erzählt, lesen. Durch die unterhaltsamen Abende führt als Moderator Ralph Fürther.

Für Hotelgäste ist der Eintritt kostenlos. Tagesgäste, die ausschließlich die Veranstaltung besuchen, zahlen 20,00 Euro pro Person. Für Übernachtungsgäste gibt es ein „R(h)eingeflüster-Arrangement“ ab 117,50 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im Angebot enthalten sind eine Übernachtung inklusive Frühstück, Eintritt zu „Dreesens R(h)eingeflüster“ sowie ein 3-Gang-Abendessen nach dem Event, begleitet durch den jeweiligen Prominenten.

Reservierungen werden telefonisch unter 0228-82020 angenommen.

