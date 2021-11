Bereit für die Zukunft : Echter Porsche Fahrspaß. Elektrifiziert im Sportwagen der Zukunft.

Kaum ein Thema der Automobilbranche wird so kontrovers diskutiert wie die Umstellung auf E-Mobilität. Eindeutige Systemvorteile und großes Potenzial zur CO2-Einsparung stehen wenig Langzeiterfahrung und einer ausbaufähigen Ladeinfrastruktur gegenüber. Nach dem Test des neuen Porsche Taycan steht jedoch fest: Dieser Sportwagen Spaß.

Als der Taycan zum ersten Mal vor uns steht, sind wir begeistert: Ein waschechter Porsche – so viel steht fest. Ein reinrassiger Sportwagen mit unverwechselbarem Design. Die Form flach und dynamisch, der Innenraum extrem hochwertig verarbeitet und die Materialien der Luxusklasse entsprechend. Soweit also der erste Eindruck: Elektromobilität muss nicht langweilig sein. Deswegen spricht man im Porsche Zentrum Bonn auch mit leuchtenden Augen von E-Performance. Wir können bestätigen: Der Begriff passt.

Der Fahreindruck bestätigt unseren ersten Eindruck dann. Die Beschleunigung ist mehr als beeindruckend. Kaum ein anderes Fahrzeug wandelt unserer Meinung nach die Kraft so direkt in Vortrieb um. Und auch das Kurvenräubern auf der Landstraße und die Testfahrt auf der Rennstrecke machen unmissverständlich klar: Dieser Sportwagen ist eine Kampfansage.

Taycan Turbo S Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,5 (NEFZ); 25,6–24,3 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); elektrische Reichweite im km: 390–416 (WLTP) · 434–477 (WLTP innerorts); Stand 11/2021

Taycan · Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7-28,0 (NEFZ); 25,4–20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 354–484 (WLTP) · 382–521 (WLTP innerorts)

Bleibt also noch das Thema Ladeinfrastruktur. Am meisten Sinn macht ein elektrisches Fahrzeug für kurze und mittlere Strecken, in Kombination mit einer heimischen Lademöglichkeit. Doch bei unserer Langstreckenfahrt sind wir überrascht, wie viele E-Tankstellen es bereits gibt. Und wir sind begeistert, wie zielsicher die Porsche eigene Navigationssoftware diese in die gewählte Route einarbeitet.