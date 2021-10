Nicht nur kulinarisch ein Highlight der Bonner Rheinaue : Erleben Sie zeitlose Kulinarik und vielseitige Unterhaltung im Parkrestaurant Rheinaue

Am Fuße des höchsten Punktes des Freizeitparks Rheinaue, gleich neben der Beethoven Skulptur des Bildhauers Peter Christian Breuer, liegt das Parkrestaurant Rheinaue. Fast alle der knapp 45 Km Fußwege der Parkanlage führen zu dem Pagodenbau in dem FrischeKüche und herzliche Gastlichkeit residieren.

Fester Bestandteil des Parkrestaurant Rheinaue ist einer größten Biergärten im Umkreis. Hier werden in den Sommermonaten fast 8 Wochen Live Musik zum Nulltarif geboten. Das inzwischen 25 Jahre alte SWB-Sommerfestival ist zu einem Anlaufpunkt der regionalen Musikszene geworden. Auch der inzwischen sonntägliche Jazz hat nach 30 Jahren nichts von seinem Reiz verloren.

Einen jahreszeitlicher Schwerpunkt in der gastronomischen Philosophie des Parkrestaurant Rheinaue bilden die Monate November und Dezember. "Wir sind Weihnachten" behauptet das Team um Dirk Dötsch! Weithin sichtbar sendet das Haus seine "Weihnachtsbotschaft" und ein liebevoll geschmücktes Restaurant lädt dazu ein sich auf Weihnachten einzustimmen oder die Feiertage selbst dort zu genießen.

Wer diese ganze besondere Atmosphäre, die übrigens noch von wohliger Kaminwärme und knisterndem Feuer unterstrichen wird, genießen möchte, dem legen wir eine rechtzeitige Reservierung ans Herzen. Das Restaurant bleibt am 24.12. geschlossen und steht am 25. Mittags sowie am 2. Feiertag zu den normalen Servicezeiten zur Verfügung.