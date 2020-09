In Seminaren, Workshops und Tagungen im Grünen arbeiten. : Gemeinsam mit Abstand erfolgreich. Sicher vernetzt ins Teamerlebnis.

In Seminaren, Workshops und Tagungen im Grünen arbeiten.

Für den Erfolg vieler Projekte ist eine persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in diesen Zeiten unverzichtbar. Die Herausforderung annehmen und gemeinsam erfolgreich arbeiten. Das ist jetzt möglich: mit viel Abstand in einem der schönsten Tagungsräume im Grünen – mit Sicherheit.

Warum nicht einfach da arbeiten, wo andere Urlaub machen? BusinessZeit kann auch zur WohlfühlZeit werden. Inmitten der weitläufigen Parkanlage des Schlosses Burgbrohl finden Unternehmer und Firmeninhaber, Team- oder Seminarleiter sowie Coaches in der exklusiven Schloss Villa großzügige Räumlichkeiten für ein gemeinsames Arbeiten mit viel Abstand.

Smarte Medientechnik in edlem Ambiente für inspirierendes Arbeiten. Von einer kleinen, spontanen Besprechung über Seminare und Workshops bis hin zu Konferenzen ist dank smarter Medientechnik die Vernetzung mit größeren Teams möglich und die Teilnehmerzahl variabel. Mit zeitgemäßer digitaler Tagungstechnik für Videokonferenzen die Vorteile von standortübergreifendem Arbeiten und inspirierendem Teamerlebnis verbinden. Via Live-Stream die Veranstaltung auf Social-Media-Kanälen sowie anderen Plattformen übertragen und einfach alle teilhaben lassen. Moderne TV-Flatscreens mit 75,5 sowie 65 Zoll setzen das Meeting großformatig in Szene. Inspirieren, vernetzen, mit Abstand und Sicherheit gemeinsam Lösungen finden und Zukunft gestalten.