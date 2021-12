Via del Gusto Rheinbach : Genuss aus Italien – Handverlesen

Das Via del Gusto Rheinbach, im März 2021 von Jörg Meyer aus Rheinbach eröffnet, ist ein inhabergeführtes Fachgeschäft des italienischen Franchise-Konzepts. Via del Gusto hat sich auf den Verkauf handverlesener, italienischer Lebensmittel von kleinen, authentisch und traditionell arbeitenden Familienbetrieben spezialisiert.

In den Märkten bringt VIA seiner Genussfamilie (so nennen sie liebevoll ihre Kunden) ganz besondere Produkte der mediterranen Küche zu Preisen wie in Italien näher. Die ehrliche, nachhaltige und transparente Zusammenarbeit mit kleinen Betrieben liegt ihnen besonders am Herzen.