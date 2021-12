Theater Bonn : Hänsel und Gretel

Kristina Droste (Super Mario), Lada Bočková (Gretel), Charlotte Quadt (Hänsel), Cihan Caglar (Schlumpf), Marina Rosenstein (Pippi) Foto: Theater Bonn/Thilo Beu

Seit der Uraufführung am 23. Dezember 1893 am Hoftheater in Weimar unter der musikalischen Leitung von Richard Strauss ist das, wie der Komponist es selbst nannte, Kinderstubenweihfest spiel nicht mehr von den Spielplänen der internationalen Opernhäuser wegzudenken.

Naheliegend für die Oper Bonn, anlässlich des Humperdinck-Jahres 2021 (100. Todestag) nach langer Zeit wieder einmal eine Neuproduktion des Stückes zu präsentieren – zumal ja in der schwiegerelterlichen Villa, im Dreiländereck von Südstadt Poppelsdorf und Kessenich gelegen, weite Teile der Oper hier entstanden sind und damit Bonn (über die Nähe zur Geburtsstadt hinaus) auch untrennbar mit der Historie von HÄNSEL UND GRETEL verbunden ist. Die Inszenierung und das Bühnenbild verantwortet Momme Hinrichs (fett-Film), der auch mit seinem Kollegen Torge Møller für die Videos zuständig ist. Die Kostüme entwarf Sven Bindseil.

Hänsel und Gretel Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Märchenoper in drei Bildern

Libretto von Adelheid Wette

135 Minuten | Eine Pause

Schauen Sie sich hier den Trailer an!