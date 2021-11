Der bekannte Stand vom Bonner Weihnachtsmarkt sitzt seit September 2021 in der Friedrichstraße : Hier finden Sie Hochwertige Küchenutensilien aus Olivenholz

Foto: Olivenholzspezialist

Mit über 14-jähriger Geschäftserfahrung ist der„Olivenholzspezialist“ Profi bei der Herstellung von Olivenholzartikel, die vor allem als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt sind. Das Bonner Familienunternehmen bietet seine Produkte seit September dieses Jahr in der Friedrichstraße in Bonn an.

Das Bonner Familienunternehmen Olivenholzspezialist bietet eine große Auswahl an handgefertigten Unikaten aus Olivenholz. Ob Salatbesteck, Schneidebrett, oder Salatschüssel: In der Familienwerkstatt in Tunesien fertigt der Olivenholzspezialist hochqualitative Küchenutensilien aus Olivenholz.

Dabei ist jedes Stück einzigartig und wird von Hand gefertigt Handarbeit "lebt" und verleiht den Stücken ihre lebendige und individuelle Ausdrucksstärke.

Bei der Herstellung werden lediglich ältere Bäume verwendet, die keine Früchte mehr tragen. Das heißt es werden hierfür keine Fruchttragenden Olivenbäume gefällt. Das Olivenholz wird nach der Bearbeitung mehrere Monate trocken gelagert. Dies vermeidet, dass das Holz später rissig wird

Ganz besonderen Fokus legt der Olivenholzspezialist auf die Qualität seiner Produkte. Deshalb wird bei Produktion und der Endbearbeitung der Olivenholzprodukte stets darauf geachtet, dass keine Chemie verwendet, wird.

Neben Olivenholzprodukte finden Sie auch Design Steinzeug Geschirr, Bunte Design Saunatücher und Naturseifen.

Info Olivenholzspezialist

Friedrichstr .39

53111 Bonn Öffnungszeiten:

Mo-Sa 11 bis 18 Uhr www.olivenholspezialist.de Der Olivenholzspezialist freut sich auf Ihren Besuch.

Ganz besonders bietet der Olivenholzspezialist auch Hochwertiges Bioolivenöl aus Tunesien. Das Öl kann gerne vor Ort probiert werden. Ob leicht oder Intensiv hier findet jeder sein Geschmack.