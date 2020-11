Der bekannte Stand vom Bonner Weihnachtsmarkt öffnet in der Friedrichstraße : Hier finden Sie Weihnachtsgeschenke aus Olivenholz

Foto: Olivenholzspezialist/bernadett yehdou

Mit über 10-jähriger Geschäftserfahrung ist der „Olivenholzspezialist“ Profi bei der Herstellung von Olivenholzartikel, die vor allem als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt sind. Aufgrund der Schließung des Weihnachtsmarktes bietet das Bonner Familienunternehmen seine Produkte jetzt in der Friedrichstraße in Bonn an.

Das Bonner Familienunternehmen Olivenholzspezialist bietet eine große Auswahl an handgefertigten Unikaten aus Olivenholz. Ob Salatbesteck, Schneidebrett, oder Salatschüssel: In der Familienwerkstatt in Tunesien fertigt der Olivenholzspezialist hochqualitative Küchenutensilien aus Olivenholz.

Dabei ist jedes Stück einzigartig und wird von Hand gefertigt Handarbeit "lebt" und verleiht den Stücken ihre lebendige und individuelle Ausdrucksstärke.

Bei der Herstellung werden lediglich ältere Bäume verwendet, die keine Früchte mehr tragen. Das heißt es werden hierfür keine Fruchttragenden Olivenbäume gefällt. Das Olivenholz wird nach der Bearbeitung mehrere Monate trocken gelagert. Dies vermeidet, dass das Holz später rissig wird.

Ganz besonderen Fokus legt der Olivenholzspezialist auf die Qualität seiner Produkte. Deshalb wird bei Produktion und der Endbearbeitung der Olivenholzprodukte stets darauf geachtet, dass keine Chemie verwendet wird. „Wir fühlen uns unseren Kunden gegenüber verpflichtet, höchste Qualität an Produkten aus Olivenholz zu liefern“ betont Inhaber Dipl. Ing (FH) Mehdi Mejri. „Diese Qualität stellt sich nicht zufällig ein. Sie ist das Ergebnis sorgsamer Planung, bester Rohstoffe und engagierten Mitarbeiter“.

Aufgrund der Schließung des Bonner Weihnachtsmarkt kann der Olivenholzspezialist dieses Jahr seine Produkte nicht wie gewohnt an seinem beliebten Weihnachtsmarktstand anbieten.

Daher ist der Olivenholzspezialist pünktlich zur Weihnachtszeit, unweit vom eigentlichen Standort auf dem Weihnachtsmarkt, in die Verkaufsräume von "Yomaro Frozen Yoghurt" in die Friedrichstrasse gezogen. Hier kann man vom 16.11.2020 bis zum 13.01.2021 durch die einzelnen Unikate des Sortiments stöbern und diese kaufen. Alternativ können die Produkte auch im Onlineshop auf olivenholzspezialist.de bestellt werden.

Hier finden Sie uns Foto: Olivenholzspezialist Olivenholzspezialist

Friedrichstr 43 (bis zum 31.01.2021)

in den Verkaufsräumen von "Yomaro Frozen Yoghurt"

53111 Bonn Öffnungszeiten:

Mo-Sa 11 bis 18 Uhr www.olivenholspezialist.de