Nicht verzagen - Profis fragen : Ihr Experte bei gerissenen oder verschimmelten Silikonfugen

Andreas Kessel, Bezirksleiter der Firma DIE SilikonfugenPROFIS erklärt im Interview, wann eine Erneurung von Silikonfugen notwendig ist und wie diese einfach von seinem Team umgesetzt werden kann.

A. Kessel: „Zunächst kommt es natürlich auf das Vorhaben an. Wenn der Austausch von Silikonfugen in Nassbereichen wie bspw. dem Badezimmer ansteht, ist unsere erste Empfehlung die Website. Hier kann der Interessent einfach Bilder der Situation hochladen und erhält im Nachgang binnen 48 Std. ein Angebot zum Austausch der Fugen. Alternativ genügt natürlich auch eine E-Mail. Wenn es um größere Vorhaben geht, wie bspw. bei Geschäftskunden, kommt der regionale Partner kostenfrei und unverbindlich vorbei und schaut sich die Sache gemeinsam mit dem Interessenten an. Auch dann gibt’s im Nachgang ein Festpreisangebot per Post oder E-Mail.“