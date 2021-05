Digitalisierung in Unternehmen : #ITTransformation – Erfolgreich in die digitale Zukunft starten

Foto: abilis GmbH

Nie zuvor hatte das Thema Digitalisierung in Unternehmen eine so große Bedeutung wie heute. Durch die Corona-Krise ist es für Unternehmen enorm wichtig geworden, optimal und zukunftssicher hinsichtlich der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und ihrer IT-Infrastruktur aufgestellt zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es unabdingbar für Unternehmen, bei dem rasanten Tempo der Marktentwicklung Schritt zu halten – vor allem im Hinblick auf die IT. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Prozesse in Ihrem Unternehmen zu digitalisieren oder Ihre Digitalisierung weiter voranzutreiben, dann ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Geschäftsprozesse mithilfe der richtigen Softwarelösungen optimieren und unterstützen Sie bei einer erfolgreichen Unternehmenstransformation. Dabei ist es uns besonders wichtig, Ihnen als langfristiger, strategischer Partner zur Seite zu stehen und Sie auf dem Weg in eine erfolgreiche, digitale Zukunft zu begleiten.

Digitalisierung – ein Begriff, der schon seit Jahren regelmäßig auf den Agenden sämtlicher Unternehmen steht. Doch mit der Corona-Krise hat sich alles nochmal verändert. In nahezu allen Branchen und Industrien hat sich so deutlich wie nie zuvor gezeigt, welche enorme Bedeutung digitale Prozesse für die Wirtschaft haben.

Schon zu Beginn der Pandemie wurde klar: Unternehmen, deren Geschäftsprozesse durchgängig digital ablaufen und deren Mitarbeiter problemlos im Homeoffice arbeiten können, haben einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den weniger digitalisierten.

Heutzutage sind Flexibilität und schnelle Entscheidungsfindungen gefragt – digitale Prozesse sind hier Grundvoraussetzung. Mit dem Einsatz geeigneter Technologien und der richtigen Digitalisierungsstrategie erreichen Unternehmen nicht nur eine Performancesteigerung, sondern sparen auch wertvolle Zeit, in der sich Mitarbeiter wieder erfolgsbringenden Projekten widmen können.

abilis – ein starker Partner für Ihr digitales Unternehmen

Für Unternehmen, die im Strom der Digitalisierung mitschwimmen und nicht untergehen möchten, führt kein Weg daran vorbei, sich mit IT-Dienstleistern, Beratern oder Integrationspartnern zu befassen. Digitalisierung ist facettenreich und es gibt zahlreiche Systeme und Faktoren, die in Unternehmen berücksichtigt werden müssen.

Damit hier der Überblick nicht verloren geht, ist es natürlich ratsam, die Anzahl der Partner zu begrenzen. Wir, die abilis GmbH, sind als SAP- und IT-Komplettdienstleister mit großer, hauseigener Entwicklungsabteilung Ihr erster Ansprechpartner für sämtliche digitale Unternehmensprozesse. Dabei betreuen wir Sie als strategischer Partner gerne langfristig, beraten Sie zukunftssicher und unterstützen Sie, die Chancen der Digitalisierung als neue Potenziale für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Von Managed IT-Services und SAP Consulting, über SAP-S/4HANA-Migrationen und -Neueinführungen bis hin zu unserer flexiblen CPQ-Software calcIT – wir sind Ihr Partner für digitale Prozessoptimierung, direkt vor Ort in Bonn.

Da wir aus dem Mittelstand kommen, wissen wir genau was unsere Kunden brauchen und bieten Ihnen jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner. Wir beraten Sie dabei immer zukunftssicher und ehrlich.

Aktuell beschäftigen wir rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland. Seit März 2020 sind wir nun auch in NRW vertreten und sind durch unsere Niederlassung in Bonn erster Ansprechpartner für unsere Kunden im Rheinland und der Umgebung.

Foto: abilis GmbH

SAP S/4HANA – eine neue Dimension für Ihre ERP-Landschaft

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen in der heutigen Zeit zwei Kernkompetenzen ganz besonders aus: eine schnelle Reaktionsfähigkeit und Flexibilität. Um schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können, ist es enorm wichtig, alle relevanten Geschäftsbereiche zusammenhängend zu betrachten – das gelingt mit dem richtigen EPR-System (Enterprise-Resource-Planning-System).

Marktführer in Sachen ERP-Software ist die SAP SE – kein Wunder also, dass sämtliche führende Unternehmen auf Lösungen der SAP setzen. Mit den wachsenden Anforderungen zukunftssicherer Unternehmen, gerade im Hinblick auf die steigende Anzahl digitaler Geschäftsprozesse, ist SAP S/4HANA das Fundament für den Unternehmenserfolg.

Die SAP S/4HANA Business Suite ist nicht nur die aktuellste Version des ERP-Systems, sondern bietet Unternehmen ein völlig neues Erlebnis und spürbare Mehrwerte. SAP S/4HANA steht für eine moderne Architektur, für eine Produktivitätssteigerung der Anwender und für Smart Business. Unternehmen wird mit SAP S/4HANA ein standardisiertes System zur Verfügung gestellt, welches völlig flexibel nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann.

SAP S/4HANA bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die Innovation in Ihrem Unternehmen weiter voranzutreiben. Da der Kern des S/4HANA-Systems die SAP HANA Datenbank ist, welche auf einer In-Memory-Technologie basiert, können extrem große Datenmengen (Big Data) in Echtzeit analysiert werden. So sind Sie in der Lage, Daten in kürzester Zeit auszuwerten, einfach Reportings zu erstellen und wegweisende Entscheidungen schneller zu treffen.

SAP S/4HANA-Neueinführung oder -Conversion? Wir sind Ihr zertifizierter Partner!

2027 wird die Wartung für das aktuelle SAP-ERP-ECC-System auslaufen und das Datum rückt immer näher. Wenn Sie also bereits ein SAP-ERP-System nutzen, müssen Sie sich bald auf die Migration zu SAP S/4HANA vorbereiten. Doch keine Panik – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die intelligente Business Suite SAP S/4HANA.

Als zertifizierter SAP-Goldpartner mit langjähriger Erfahrung und tiefer Branchenkenntnis sind wir Ihr Partner für die SAP-S/4HANA-Einführung – ganz egal ob Sie SAP-Neukunde sind oder bereits SAP im Einsatz haben. Natürlich stellt die Einführung von SAP S/4HANA für jedes Unternehmen eine neue Herausforderung dar. Das Projekt betrifft das gesamte Unternehmen und es sollte in jedem Fall genügend Zeit eingeplant werden.

Doch mit uns als Partner können Sie diese Herausforderung meistern und die großen Chancen, die die SAP S/4HANA Business Suite mit sich bringt, für Ihr Unternehmen nutzen! Gerne können wir Sie zum Thema SAP S/4HANA ausführlicher beraten – kontaktieren Sie uns einfach!

Hosting- & Cloud-Lösungen, IT-Services oder Microsoft – alles aus einer Hand

Eine zuverlässige IT ist die Grundvoraussetzung, um auf dem sich schnell ändernden Markt bestehen zu bleiben. Als erfahrener IT-Service-Provider können wir Sie durch langjährige Erfahrung kompetent beraten, Ihre IT betreuen und Ihnen die passenden Lösungen für Ihr Unternehmen bereitstellen. Gerne hosten wir Ihre Applikations- und Infrastruktur in unserem hochsicheren und ISO 27001-zertifizieren Rechenzentrum, On-Premises in Ihren Räumlichkeiten oder in der Cloud.

Eine zukunftssichere Cloud-Plattform ist die sichere und skalierbare Microsoft-Azure-Cloud, in der Sie flexibel Ihre SAP-Landschaft und Microsoft 365 hosten können. Wenn Sie beide Lösungen in einer Cloud hosten, bilden Sie Ihre IT-Umgebung an einem zentralen Ort ab und steigern Ihre Effizienz. Microsoft Azure bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten und Funktionen, die weit über die reine Datenspeicherung hinausgehen und stetig erweitert werden.

Mit Microsoft 365 sind Sie flexibel und können auch remote optimal in Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten. Ob klassische Office-Anwendungen, Microsoft Teams, Outlook oder OneDrive – als Microsoft-Gold-Partner erstellen wir gerne gemeinsam mit Ihnen ein zukunftsfähiges Konzept für eine bestmögliche Digitalisierung.

Unsere Kunden schenken uns bereits seit über einem Jahrzehnt ihr Vertrauen und verlassen sich auf einen langjährigen IT-Dienstleister, der sich um sämtliche IT-Belange kümmert. Profitieren auch Sie von einer optimalen Komplettbetreuung und sprechen Sie uns an!

Foto: abilis GmbH

Effizienz & Prozessautomatisierung mit den SAP AddOns by abilis & flowDOCS

Natürlich können Sie Ihr SAP-ERP- oder SAP-S/4HANA-System durch effiziente Zusatzlösungen erweitern. In unserem SAP AddOnStore by abilis finden Sie zahlreiche innovative Lösungen, die komplett in SAP integriert sind. Mit unseren leistungsstarken AddOns können Sie Ihre Prozesse stark verschlanken, zügiger abwickeln, automatisieren und natürlich funktional optimieren.

Wir bieten verschiedene AddOns für unterschiedliche Geschäftsbereiche, wie z. B. Beschaffung und Bestandsführung, Disposition und Produktion, Service und Vertrieb, aber auch den Außenhandel. Mit Hilfe unserer entwickelten Migrationstools können Sie Daten-Migrationen in SAP einfach und bequem durchführen.

Durch die Übernahme der flowDOCS Software GmbH hat sich unser Portfolio im Bereich der SAP AddOns nochmal erweitert. Wir bieten nun auch Lösungen für die Prozessautomatisierung in Ihrem Unternehmen an. So können Sie mit unseren verschiedenen Lösungen eine Vielzahl von kaufmännischen Geschäftsprozessen stark optimieren und wertvolle Zeit einsparen.

Mit der invoiceLINE wird die Bearbeitung Ihrer Eingangsrechnungen automatisiert und direkt in SAP integriert abgewickelt. Wenn Sie die Bestellbestätigungen von Lieferanten automatisiert bearbeiten möchten, ist unsere confirmationLINE genau das Richtige und verhilft Ihnen zu einem übersichtlichen Bestellbestätigungsprozess.

Unsere offeringLINE ist die ideale Lösung, wenn Sie Angebote nicht mehr manuell im SAP-System erfassen wollen. Eingehende Angebote im Einkauf werden hier, bezugnehmend auf vorherige Anfragen, automatisiert in SAP erfasst. Um Kundenbestellungen schnell und zentral zu bearbeiten, haben wir die orderingLINE entwickelt. Bestellungen in jeglichen Eingangsarten- und formaten werden hier in einem zentralen Prozess gesteuert und an Ihr SAP-System übergeben.

In unserem SAP AddOnStore können Sie sich einen genaueren Überblick über unsere Lösungen verschaffen. Vielleicht ist ja auch für Ihr Unternehmen das passende AddOn dabei. Gerne können Sie einen unverbindlichen Termin mit uns vereinbaren, bei dem wir Ihnen unsere AddOns ausführlicher und direkt im System vorstellen und Ihre Fragen beantworten.

Ihr Kontakt zu uns Foto: abilis GmbH abilis GmbH Heinrich-von-Stephan-Straße 7-9, 53175 Bonn

E-Mail: info@abilis.de

Telefon: 0228 286499234 LinkedIn

Facebook

Unternehmensblog

calcIT – CPQ, Projektmanagement und die digitale Abbildung individueller Prozesse

Mit unserer CPQ- (Configure, Price, Quote) Lösung calcIT können Sie flexibel kalkulieren, Angebote erstellen und Ihr Projektmanagement steuern. calcIT können Sie dabei unabhängig vom Einsatz eines SAP-Systems verwenden. Natürlich bietet unsere Lösung auch Schnittstellen zu SAP und lässt sich problemlos in Ihr bestehendes System integrieren. Dadurch können Sie z. B. Daten aus Ihrem SAP System ganz einfach in calcIT importieren.

Die Software besitzt umfangreiche CPQ-Funktionen mit denen Sie Ihre Anforderungen in Bezug auf Angebotserstellung, Kalkulation und Konfiguration abbilden können. Daher gelingt es Ihnen, mit calcIT komplexe, individuelle Produkte zu kalkulieren, Angebote mit kundenspezifischen Anforderungen in kürzester Zeit zu erstellen und Daten zügig und übersichtlich aufzubereiten. Zudem bietet calcIT viele weitere Business-Funktionen, mit denen Sie Ihre Geschäftsprozesse transparent gestalten können.

calcIT ermöglicht es Ihnen, große Aufgaben beliebig tief in Teilaufgaben zu gliedern und durch Status-Reports immer den Überblick zu behalten. Außerdem können Sie mit calcIT die Verwaltung von Change Requests und die Erstellung von Besprechungsberichten oder Kapazitätsplänen durchführen.

Durch den Einsatz von calcIT sparen Sie Zeit, vermeiden Systembrüche und schließen Ihre Projekte erfolgreich ab. Gerne können Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Termin für eine Demo vereinbaren, bei dem wir Ihnen calcIT genauer zeigen und auf Ihre Fragen eingehen.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zum intelligenten und zukunftssicheren Unternehmen

Als IT- und SAP-Komplettdienstleister beraten und unterstützen wir Sie natürlich bei all Ihren Belangen und Fragen rund um die Themen IT und SAP. Ganz egal, ob es sich um Support, Systemmigrationen, Prozessautomatisierung oder unsere Kalkulationssoftware handelt.

Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen sehr gerne zur Seite und verhelfen Ihnen durch langjährige Branchenexpertise zu einem erfolgreichen und zukunftssicheren Unternehmen. So können Sie sich ausschließlich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Vereinbaren Sie gerne einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin – wir sind für Sie da, direkt vor Ort in Bonn.