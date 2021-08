Der Westerwald : ... Land der grünen Weiten

Frisch und abwechslungsreich ist die Landschaft, deren Pulsschlag noch die wohltuende Erdung spüren lässt. Hier entdeckt man plötzlich das fast vergessene Gefühl von Geborgenheit und angenehmer Gelassenheit.

Kein Stress und keine Hektik, nur die schönste Qual der Wahl, welchen waldweichen Wegen man heute folgen wird. Vogelzwitschern am See, wo Sonne und Blattwerk der alten Buchen Schattenspiele veranstalten. Bienen summen hinter dem Gartenzaun, wo Blumen, Kräuter und Gemüse von der Liebe zum Land und seinen grünen Schätzen erzählen.

WesterwaldSteig – ein „Top Trail of Germany“

Der WesterwaldSteig garantiert auf 235 km und 16 Etappen zwischen 6 und 20 km Länge Abwechslung, Erlebnisspaß und Naturgenuss. Der Fernwanderweg ist als Qualitätsweg "Wanderbares Deutschland" zertifiziert und wird alle drei Jahre auf Herz und Nieren geprüft. Qualität steht im Wander-Westerwald an oberster Stelle! Der WesterwaldSteig zählt zu den Top Trails of Germany, den besten Wanderwegen in Deutschland. Gut sichtbare Markierungszeichen und einheitliche Wegweiser begleiten die Wanderer lückenlos durch die sattgrüne Natur der acht verschiedenen Naturräume. Ausgezeichnete Qualitätsgastgeber und eine auf Wanderbedürfnisse ausgerichtete Wege-Infrastruktur sorgen für unbeschwerte Wander-Aktivzeiten.