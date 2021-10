Lichterparks in Neuwied, Hattingen, Düsseldorf und Hückelhoven : LUMAGICA - Leuchtende Zauberwelten für Groß und Klein

Mit den LUMAGICA Lichterparks in Neuwied, Hattingen, Düsseldorf und Hückelhoven, treffen der Zauber wahrhaftiger Lichterlebnisse auf die Mystik ungewöhnlicher Orte. Jede der beiden Komponenten, Licht und Ort, wäre jeweils für sich schon in der Lage außergewöhnliche Gefühle in den großen und kleinen Besuchern zu wecken.

Gut begehbare Rundwege durch zahlreiche Themenbereiche verwandeln stillgelegte Industriegelände in eine leuchtende Zauberwelt, eine schlafende und eher unbemerkte Halde in eine sich auf der Anhöhe eröffnende kunterbunte und märchenhafte Welt des Lichts.

Ein kurfürstlicher Hofgarten lockt zum Flanieren in der funkelnden Baumlandschaft und seiner magischen Bewohner ein, und der englische Garten eines Fürstensitzes verwandelt sich zum lichterlohen Tummelplatz fantastischer Geschöpfe und Wesen.

Jeder dieser Orte verzaubert seine Besucher und Gäste, lässt Erwachsene Ihre Kindheitsträume wieder fühlen und die Kleinen ungläubig staunen.

Info In Neuwied läuft die Veranstaltung aktuell noch bis zum 31.10.2021 - Hattingen, Düsseldorf und Hückelhoven starten Mitte November diesen Jahres. Tickets Erhältlich unter www.adticket.de und www.lumagica.de