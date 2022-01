2 × 30 Minuten pro Woche bei Kieser Training genügen, um Ihren Körper immer ein Stück stärker zu machen : Maximaler Kraftgewinn, minimaler Zeitaufwand

Um sich gesund, stark und leistungsfähig zu fühlen, brauchen Sie nicht jeden Tag stundenlang zu trainieren. Wir optimieren Ihr Training individuell für Sie, damit es so effizient ist, wie es nur geht. Deshalb reichen 2 × 30 Minuten. In dieser halben Stunde bei uns geben Sie alles und gehen an Ihre Belastungsgrenze, während der Countdown läuft – und mit jeder Minute und jeder Maschine spüren Sie, wie Sie stärker werden.

Intensiver Trainingsreiz

Die Intensität ist entscheidend. Muskelaufbau und Kraftgewinn setzen nur dann ein, wenn die Muskeln richtig gefordert werden. Der Trainingsreiz muss so intensiv sein, dass der Muskel gezwungen wird, sich anzupassen – also stärker zu werden. Soll heißen: Wer nicht an der Belastungsgrenze trainiert, verbrennt vielleicht ein paar Kalorien, gewinnt jedoch kaum an Muskelkraft. Mit Kieser Training können Sie Ihren gesamten Muskelapparat stärker machen. Jede Übung Ihres individuellen Trainingsplans erfüllt einen ganz klaren Auftrag und trainiert eine klar definierte Muskelgruppe. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf den Rücken, mit dessen Gesundheit das Wohlbefinden vieler Menschen steht oder fällt – denn für ein aufrechtes Leben braucht es eben wortwörtlich ein starkes Rückgrat. Wenn Sie in ein Studio von Kieser Training kommen, wird jede Minute voll ausgeschöpft. Nur so ist es möglich, sich mit einem derart geringen Zeitaufwand fit zu halten.

Nachhaltiger Muskelaufbau

Unser Training ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Der Körper braucht beständiges Training, sonst beginnt er, Muskeln abzubauen. Um das zu verhindern, braucht es Regelmäßigkeit und Technik – ähnlich wie beim Zähneputzen; es bringt nichts, nur einmal in der Woche, aber dafür umso heftiger zu schrubben. Gerade wenn Sie sehr beschäftigt sind, ist es wichtig, dass Sie gut auf sich achtgeben und effizient vorgehen. 2 × 30 Minuten Training bekommen alle untergebracht. Wir helfen Ihnen dabei, eine nachhaltige Basis zu schaffen, mit der Sie sich im Alltag gut fühlen.

Immer ein Stück stärker

Kieser Training steht für hocheffizientes Krafttraining an Maschinen, die von Expertinnen und Experten entwickelt wurden. Unsere Muskeln wollen gefordert und ausgelastet werden. Andernfalls verlieren sie ab dem 50. Lebensjahr beständig an Masse, und das Risiko für viele Beschwerden steigt. Regelmäßiges, intensives Krafttraining kann das verhindern. Dabei sollte Ihnen immer klar sein: Ein Training bei uns ist kein Spaziergang. In jeder Einheit werden die Muskeln für einen maximalen Effekt bis an ihre Leistungsgrenze belastet. Das schaffen wir mit unseren eigens entworfenen Maschinen, die ganz gezielt alle Muskeln und Muskelgruppen erreichen, seien es die Rücken-, Rumpf- oder Nackenmuskeln, die Bein- oder Armpartien oder sehr spezielle Gruppen wie die tiefen Rückenmuskeln, welche die Wirbelsäule stabilisieren, die Fußmuskeln oder die Beckenbodenmuskeln. An unseren Maschinen wachsen sie alle, und das gute Körpergefühl nach jeder absolvierten Einheit ist unvergleichlich.

Kompetent betreut

Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie bisher noch keine Erfahrung mit Krafttraining haben. Mit Trainingsmaschinen zu arbeiten, scheint im ersten Moment vielleicht kompliziert – aber wir garantieren, dass es Ihnen nach unserer persönlichen Anleitung ganz leicht fallen wird. Zusammen mit unseren geschulten Instruktorinnen und Instruktoren erstellen Sie Ihren persönlichen Trainingsplan, probieren ihn direkt aus und passen ihn – wenn nötig – an.

Damit Sie gute Ergebnisse erzielen, freuen wir uns, Sie zweimal pro Woche für 30 intensive Minuten in einem unserer Studios begrüßen zu dürfen. Gerade weil das Training sehr fordernd ist, werden Sie hinterher spüren, dass Sie sich etwas Gutes getan haben.

Wir verstehen Ihren Körper

Wir haben die letzten 50 Jahre genutzt, um unser Wissen über den menschlichen Körper immer weiter auszubauen. Der Bewegungsapparat ist ein komplexes System. Zusammengehalten wird er von rund 650 Muskeln – Muskeln, die bei Unterforderung genauso Beschwerden verursachen können wie bei Überbeanspruchung. Darüber wissen wir alles. Wir beraten Sie gern und helfen Ihnen dabei, herauszufinden, was Sie im Training eigentlich erreichen möchten und wie Sie Ihre Ziele am effizientesten erreichen. Wir sind die kompetente Anlaufstelle für alle Belange im Bereich der Muskeln und ihres Zusammenspiels: ob im Studio, wo wir Sie persönlich beraten, oder online, wo Sie unser gesammeltes Fachwissen jederzeit nachschlagen können. Auf unserer Website sowie auf Social Media finden Sie regelmäßig neue Artikel und Filme mit Informationen und konkreten Trainingstipps – zuletzt etwa ein Video zum Thema Rückenmuskulatur.

Mehr Informationen unter kieser-training.de/ruecken

Seit über 30 Jahren sagen wir Rückenschmerzen den Kampf an

Ein starkes Rückgrat braucht starke Muskeln. Kieser Training ist seit mehr als 50 Jahren überzeugt:

Körper und Geist sind eine untrennbare Einheit, für die der Rücken eine tragende Rolle spielt.

»Mens sana in corpore sano« sagte man im alten Rom, einem der mächtigsten Imperien unserer Geschichte. Zu Deutsch: »In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist.« Das ist unser Leitsatz bei Kieser Training. Wenn wir den Körper betrachten, dann immer ganzheitlich. Wer seinen Muskelapparat gezielt trainiert, der trainiert auch den Geist und pflegt auf diese Weise beides. Trainierte Menschen sind wacher, agiler, leistungsfähiger – aber auch entspannter, zufriedener und ausgeglichener. Kieser Training hat sich dabei schon immer besonders für die tragenden Elemente des Körpers eingesetzt: den Rücken und dessen Muskulatur. Deshalb erhalten Sie bei uns eine Rückenanalyse und eine medizinische Trainingsberatung, mit Hilfe derer Sie optimal an unseren computergestützten Rückenmaschinen trainieren und im Anschluss gestärkt durchs Leben gehen.

Kieser Training – Vorreiter auf dem Gebiet Krafttraining

Das Schweizer Traditionsunternehmen steht für einen Trainingsansatz, dessen Kernidee vor sechs Dekaden entstand. Der junge Wettkampfboxer Werner Kieser hatte sich eine schmerzhafte Rippenfell-Quetschung zugezogen. Zur Regeneration empfahl man ihm: abwarten und Tee trinken. Für den ambitionierten Sportler kam das überhaupt nicht in Frage. Er vermutete, dass Krafttraining den Heilungsprozess beschleunigen könnte, und begann, sich auf diesem Gebiet weiterzubilden. Das war zunächst nicht ganz einfach, denn das Thema war zu dieser Zeit in Europa praktisch unbekannt. Seine ersten Trainingsmaschinen schweißte er sich schließlich selbst aus alten Stahlteilen zusammen. 1967 eröffnete Werner Kieser sein erstes Studio. Heute hat Kieser Training mehr als 150 Standorte auf der ganzen Welt. Und seinen Pioniergeist hat das Unternehmen nie verloren: Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, betreibt Kieser Training laufend intensive Forschung in einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Dort werden die Maschinen entwickelt und laufend optimiert, die heute in allen Studios von Kieser Training stehen. Maschinen, mit denen einzelne Muskeln und Muskelgruppen so gezielt und effizient trainiert werden können wie nirgendwo sonst.

Maßgeschneidertes Training

Jede Übung ist zielgerichtet und hilft dabei, einen ganz bestimmten Muskel aufzubauen. Nichts lenkt davon ab: Während der klar strukturierten Trainingseinheiten liegt der Fokus ganz auf Ihrem individuellen Kraft- und Muskelaufbau mit Schwerpunkt Rücken. Geschultes Fachpersonal begleitet Sie von der ersten Trainingseinheit an, stellt das für Sie beste Trainingsprogramm zusammen und dokumentiert Ihre Fortschritte – und die sind garantiert. Erfahren Sie mehr unter kieser-training.de/ruecken

Damit Sie sich länger gut fühlen

Mit smartem Training aufbauen statt abbauen – egal, wie alt Sie sind.

Wussten Sie, dass die Kraft unserer Muskulatur bereits ab dem 25. Lebensjahr ganz allmählich abzunehmen beginnt? Trainierte Menschen bemerken davon kaum etwas: Für sie ist es ein Leichtes, diesen Vorgang mit leichten Anpassungen im Trainingsplan auszugleichen. Jenseits der 50 muss aber viel mehr investiert werden, um den Körper gesund und stark zu halten. Ab 50 verliert dieser nämlich zwischen 0,6 und 2 Prozent Muskelmasse, bis 60 kann die Körperkraft sich so um die Hälfte reduzieren. Was bedeutet das für Sie? Ihr Körper wird es Ihnen in jedem Alter danken, wenn Sie sich gut um ihn kümmern und ihn stärken. Spätestens mit 50 sollte dies allerdings ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen, damit Sie gesund und unabhängig bleiben – und Alter für Sie nur eine Zahl ist.

Ihr persönliches «Anti-Aging»-Programm

Krafttraining macht Sie stark und hält Ihren Körper länger jung, damit Sie die schönen Seiten des Älterwerdens genießen können. Kieser Training bietet Ihnen fachkundige Unterstützung für das Erreichen Ihrer Ziele. Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Betreuung von Kundinnen und Kunden. Wir erarbeiten den besten Trainingsplan für Sie und stellen sicher, dass Sie genau das Richtige tun, um der Natur ein Schnippchen zu schlagen und bis ins hohe Alter fit zu bleiben.

Probieren Sie es aus

Viele Menschen sind eigentlich sehr motiviert zu trainieren – doch sie wissen nicht so recht, wie sie am besten anfangen sollen oder haben Sorge, nicht gleich alles perfekt zu machen. Bei Kieser Training gibt es diese Hemmschwellen nicht: In unseren Studios trainieren alle von Anfang an unter kompetenter Führung und mit einer klaren Struktur. Unsere Neuzugänge erhalten im ersten Training ein eigens für sie erstelltes Programm, anhand dessen sie mit den Trainingsmaschinen vertraut gemacht werden. Wir möchten Sie einladen, sich selbst ein Bild zu machen: einfach mit diesem Gutschein in eines unserer Studios kommen und loslegen.