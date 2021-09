Nationalpark De Hoge Veluwe : Natur, Genuss und Stadterlebnis – eine Auszeit in der Veluwe

Nationalpark De Hoge Veluwe. Foto: Jurjen Drenth

Wer im Herbst einen Kurztrip oder auch längeren Aufenthalt in den Niederlanden plant, sollte unbedingt die Veluwe ansteuern. Nur wenige Kilometer hinter der Grenze hat die niederländische Region fernab der klassischen Ausflugsziele Natur bis zum Horizont und jede Menge Geheimtipps zu bieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In freier Wildbahn lassen sich zum Beispiel die heimischen „Big Five“ der Veluwe beobachten: Rothirsch, Wildschwein, Reh, Fuchs und Schottisches Hochlandrind. Auch die charmanten Hansestädte Harderwijk, Elburg und Hattem sind sicherlich einen Besuch wert. Auf kulinarischem Gebiet punktet die Veluwe im Herbst besonders mit ihren ausgefallenen Wild-Kreationen. In zahlreichen Restaurants kommen Besucher in den Genuss verschiedener Arrangements.

Auszeit zu zweit am Kamin. Foto: Jurjen Drenth

Zu empfehlen ist unter anderem das Restaurant Planken Wambuis. Nach einem Ausflug in den Nationalpark De Hoge Veluwe oder den Burgers' Zoo in Arnheim ist es der ideale Ort, den Tag in gemütlicher Atmosphäre am Kamin ausklingen zu lassen. In der Küche werden vor allem frische sowie biologische Zutaten und Produkte aus der Region verarbeitet. Und das schmeckt man!

Kulinarische Vielfalt auf Sterneniveau

Restaurant Planken Wambuis. Foto: Planken Wambuis

Jedes Jahr beweisen die Restaurants in der Region ihre Klasse. Von Bennekom bis Harderwijk und von Apeldoorn bis Heelsum kann man die Sterne zählen. Zu einem der Sternerestaurants zählt auch De Kromme Dissel in Heelsum. Als einziges Lokal in den Niederlanden wurde es bereits zum 50. Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Wenn das nicht für Genuss-Garantie steht! Mitten im Wald befindet sich De Kromme Dissel auf einem alten Bauernhof, der sich in ein hübsch eingerichtetes Restaurant verwandelt hat. Aus ehrlichen, regionalen Zutaten und überraschenden Geschmackserlebnissen zaubern die Spitzenköche immer wieder ein Kunstwerk auf den Teller. Wer diese schöne Atmosphäre ein wenig länger genießen möchte, bleibt einfach über Nacht.

Köstlichkeiten aus der Region

Kulinarische Vielfalt auf Sterneniveau. Foto: Hetty van Oijen

Produkte direkt von ortsansässigen Betrieben der Region beziehen: Für viele Restaurants in der Veluwe ist das selbstverständlich. Es wurde sogar ein eigenes Gütesiegel entwickelt. Dieses garantiert dem Verbraucher, dass ein Produkt und seine Rohstoffe tatsächlich aus der Veluwe stammen und dass auch die Verarbeitung in der Veluwe stattgefunden hat. Die Veluwer Produzenten freuen sich immer über Besucher, die ihre regionalen Produkte wie Honig, Wein, Bier, Brot oder Käse probieren möchten. Eine Übersicht über alle Betriebe findet sich hier.

Keines der Highlights verpassen? Zum Glück gibt es eine besondere, 50 Kilometer lange Fahrradroute, die an verschiedenen regionalen Produktionsbetrieben entlangführt. Unterwegs werden Zwischenstopps eingelegt – zum Beispiel auf dem Acker, wo das Gemüse angebaut wird, oder im Obstgarten, wo die süßen Früchte langsam reifen. Eine Stärkung mit Kaffee, Kuchen oder einem Erfrischungsgetränk gibt es im Gartencafé Koffie en Theehuys De Korenmolen. Sogenannte Knotenpunkte weisen den Weg und sorgen dafür, dass es so gut wie unmöglich ist, sich zu verfahren. Wer seine Route unterwegs verlängern oder verkürzen möchte, kann diese ganz einfach mithilfe des Radroutennetzes anpassen. An jedem Knotenpunkt befindet sich nämlich eine Infotafel mit Karte zur Orientierung. In der Touristinfo VVV ist die Radroute erhältlich.

In der Veluwe können Besucher verschiedene Produkte probieren, wie zum Beispiel Honig beim Imker. Foto: Jurjen Drenth

Brauereibesichtigung mit Rundführung und Bierprobe

Ein besonderes Ambiente erwartet Besucher in der Brauerei De Uddelaer in Ermelo. Das ehemalige Kutschhaus von Schloss Staverden ist als „Braupub“ eingerichtet. Interessierte können hier den Bierbrauern bei ihrer Arbeit über die Schulter gucken und probieren. Neben sechs dauerhaften Uddelaer Spezialbieren stehen regelmäßig „einmal gebraute“ Biere auf der Karte. Auf Anfrage sind Führungen – mit oder ohne Erläuterungen des Braumeisters – und Bierverkostungen möglich. Aber auch wer einfach nur ein leckeres Bier genießen möchte, ist hier richtig. Eigentümer der Brauerei ist Jacques Brinkman, ehemaliger Weltmeister und Olympiasieger im Hockey.

Brauerei De Uddelaer. Foto: De Uddelaer