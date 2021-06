Neue Perspektiven durch das Studium an der FOM : „Nicht alles zerdenken, einfach mal machen!“

Ein berufsbegleitendes Studium kann viele Türen öffnen – diese Erfahrung hat auch Dennis John Schmitz gemacht. Ausgestattet mit frischem Fachwissen und neuen Kompetenzen durch den Bachelor-Abschluss, wagte er den Jobwechsel und führte ein Team von zehn Mitarbeitenden. Mittlerweile steckt er mitten im berufsbegleitenden Master-Studiengang „Business Consulting & Digital Management“(M.Sc.) und ist zum „Head of Business Development“ aufgestiegen. Sein Tipp an alle Unentschlossenen: „Nicht alles zerdenken, einfach mal machen!“

Ein Studium hatte Dennis John Schmitz eigentlich nicht geplant. Doch nach der Ausbildung zum Industriekaufmann bildet er sich an der IHK im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling weiter – und wird vom Ehrgeiz gepackt: „Ich habe dabei Blut geleckt, mir noch mehr wirtschaftswissenschaftliches Wissen aufzubauen. Da ich weniger ein Theorie-, sondern mehr ein Praxismensch bin, kam ein klassisches Vollzeit-Studium nicht infrage.

Außerdem wollte ich weiterhin mein eigenes Geld verdienen. Ein Freund hat mir dann die FOM empfohlen – für mich die perfekte Lösung!“ Der passende Bachelor-Studiengang war schnell gefunden: „Business Administration“ (B.A.) an der FOM Hochschule in Bonn.

Neues Wissen für die Praxis

Wenn Dennis John Schmitz heute auf die dreieinhalb Jahre seines Bachelor-Studiums an der Bonner FOM zurückblickt, ist er mit seiner Studienwahl mehr als zufrieden: „Mein Ziel war es, mich möglichst breit aufzustellen. ‚Business Administration‘ ist unglaublich vielseitig und vermittelt Fachwissen aus allen betriebswirtschaftlichen Disziplinen.

Mir ist es so oft passiert, dass ich abends in der Vorlesung etwas gelernt habe und direkt am nächsten Tag anwenden konnte – diese unmittelbaren Erfolgserlebnisse haben mich immer wieder motiviert!“ Auch das Thema seiner Bachelor-Arbeit entstand aus einem direkten Praxisbezug, erzählt der 27-Jährige: „Mein Vater führt eine kleine Bauunternehmung in zweiter Generation. Er hat mich aus reiner Neugier gefragt, was die Firma wohl wert sei. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und festgestellt, dass in unserem Betrieb vor allem Humankapital zu Buche schlägt – und die Bewertung dieses Kapitals doch ein spannendes Thema für meine Thesis wäre.“

Raus aus der Komfortzone

Nicht nur den Bachelor hat Dennis John Schmitz mittlerweile in der Tasche: Er wechselte in die Stelle eines Projektleiters in einer Digitalkanzlei – und führte dort ein Team von zehn Mitarbeitenden. Ein doppelter Neuanfang, denn mit dem Jobwechsel wagte er sich auf unbekanntes Terrain, verrät der Niederkasseler: „Während meines Studiums war ich in unserem Familien- und in meinem früheren Ausbildungsbetrieb tätig – mit dem Thema Künstliche Intelligenz hatte ich dort so gut wie keine Berührungspunkte.“

Umso mehr haben ihn diese neuen Aufgaben gereizt! „Ich bin wirklich dankbar, dass mir mein Studium an der FOM diese neue Karrieretür geöffnet und mich ermutigt hat, beruflich etwas Neues zu wagen.“

Aktuelle Station: Master-Studium

Und so sollte gleich noch das berufsbegleitende Master-Studium an der FOM folgen sowie ein neuer Job als „Head of Business Development“ in einem innovativen Steuerberaterverbund, wo Dennis Schmitz das Servicemanagement aufbaut. Außerdem doziert der FOM Student seit seinem Bachelor-Abschluss bei der IHK im Bereich Finanzmanagement – also dort, wo er selbst einst startete. „Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mein Herz schlägt für den Mittelstand.

Durch die Digitale Transformation müssen Bereiche neu vernetzt werden, der Mittelstand muss näher zusammenrutschen, um die Innovationsfähigkeit nicht zu verlieren und gegen große Plattformökonomien bestehen zu können.“ Der Master-Studiengang ‚Business Consulting & Digital Management‘ (M.Sc.) passe da perfekt, um ein echter Digitalexperte zu werden!“