Alles, was das Herz begehrt – und toller Service unter einem Dach : OBI Markt in Alfter eröffnet neuen Badplaner

OBI Markt in Alfter eröffnet neuen Badplaner

Alles, was das Herz begehrt – und toller Service unter einem Dach

Der OBI Markt in Alfter ist eine feste und vor allem zuverlässige Adresse für Heimwerker und Gartenliebhaber. Um für die Kunden noch attraktiver zu werden, wurde der neue OBI Badplaner installiert.

Ein Bad ist ein komplexes Projekt, egal ob bei einer Teilrenovierung oder bei einer kompletten Sanierung. Und gerade deswegen ist guter Rat ganz besonders wichtig – noch dazu, wenn er nichts kostet. Laien verlieren schnell den Überblick, und wer weiß schon, welche Anschluss-Rohre und Schläuche und Fliesenkleber man braucht, damit das Bad am Ende so aussieht, wie man sich das gewünscht hat. „Der OBI Badplaner findet für jedes Budget und jede Raumgröße die maßgeschneiderte Lösung“, verspricht Marktleiter Andreas Kimpenhaus. Seine Zusage passt in das erweiterte Konzept, mit dem die OBI-Märkte noch mehr und noch intensiver beraten und unterstützen: Nach der Einführung des OBI Gartenplaners und der OBI Selbstbaumöbel ist der OBI Badplaner der nächste Beweis des Markenversprechens „Alles machbar. Mit OBI“.