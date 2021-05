Wein- und Urlaubsregion : Rheingau – wohltuender Dreiklang aus Wein, Wandern und Kultur

Eines der kleinsten Weinanbaugebiete trumpft durch seine Kompaktheit und seiner deutschlandweit einzigartigen Dichte an Sehenswürdigkeiten und Kulturstätten. Die symbiotische Verbindung aus Fluss-, Wein- und Naturlandschaft ist bestechend schön.

Kleine Region, große Weine

Mit seinen rund 3.200 Hektar gehört der Rheingau zu den kleineren deutschen Weinanbaugebieten. Gleichzeitig ist er ein Inbegriff für den Riesling – der Hauptakteur im Rheingau, der 80 Prozent der Rebfläche einnimmt. An zweiter Stelle folgt der Spätburgunder mit 12 Prozent der Anbaufläche. Im Rheingau liegt auch die Geburtsstätte der Spätlese: das Schloss Johannisberg bei Geisenheim, wo im 18. Jahrhundert ein unpünktlicher Kurier dazu führte, dass der Wein später gelesen wurde als bisher üblich. Egal, wo sie herkommen: Die Rheingauer Winzer schaffen außergewöhnliche Weine voller Persönlichkeit, die das Lebensgefühl ihrer Heimat prägen und als Botschafter in der ganzen Welt wirken.

Am größten Strom Deutschlands zuhause

Wie schön, dass auch das Klima dem Rheingau so wohlgesonnen ist. Das ganze Jahr über lädt es dazu ein, draußen zu sein, am und auf dem größten Strom Deutschlands, der es hier auf einen ganzen Kilometer Breite schafft – einzigartig in seinem gesamten Verlauf. Überhaupt der Rhein: Er verbindet Menschen, Städte und Länder. Er prägt die Wege, die man geht und die Ziele, die man erreicht, ist Lebensader, Inspiration und Erlebnis - zu Lande und zu Wasser.

Wohlfühl-Wandern auf Premiumwegen – Weitblicke garantiert

Viele Wanderungen, die durch Weinberge, Wiesen und Wälder im Rheingau führen, laden dazu ein, dieses schöne Fleckchen Erde im eigenen Tempo zu erkunden, wobei die eine oder andere Steigung meist mit dazu gehört. Den Rheinsteig von Lorch nach Wiesbaden können Sie mit Gleichgesinnten problemlos in einer Woche erwandern. Am Weg reihen sich atemberaubende Landschaften, Hügel, Burgen, Schlösser und traditionelle Fachwerkhäuser. Bauernhöfe und Weinstuben bieten die Möglichkeit, regionale Produkte zu verkosten. Nur einer der Gründe, warum der Rheinsteig zu den "Top-Wanderwegen Deutschlands" zählt.

Ständig kommen neue Wanderwege und Erlebnisse hinzu, wie zum Beispiel die "Wisper Trails" seit Herbst 2019. Die 15 Wege verdanken ihren Namen der Wisper, einem Nebenfluss, der bei Lorch in den Rhein mündet. Der urige Wisper-Taunuswald und grandiose Rheinpanoramen mit ihren Hängen, Burgen und Klöstern säumen die wildromantischen Wege. Der Wald ist die Heimat von Orchideen, Eichen und Waldbewohnern wie Wildkatze, Luchs und Schwarzstorch. Hier und da kommen Sie an einem Dorf vorbei, das Ihnen zu Ihrem Wein regionale Köstlichkeiten anbietet.

Eine Wanderung über den Rheingauer Klostersteig ist der perfekte Weg, um Erholung vom Alltag zu finden. Die Stille entlang dieses Premiumweges lädt ein, die Ruhe zu genießen und dem Vogelgezwitscher zu lauschen. Der Wanderweg vereint auf einer Strecke von ca. 30 km sechs Klöster, von der Abtei Eberbach in Eltville bis zur Marienkirche bei Assmannshausen. "Rastplätze" am Wegesrand laden zum Innehalten und Verweilen ein. Sie sind Teil eines Ansatzes, der Menschen zum Wandern und Pilgern anregt. Es ist vor allem seine Spiritualität, die den Klostersteig von anderen Wanderwegen unterscheidet.

Schönste Weinsichten

Gleich drei ausgezeichnete Weinsichten hat der Rheingau zu bieten. Jedes Jahr nämlich lobt das Deutsche Weininstitut den Wettbewerb zur „Schönsten Weinsicht Deutschlands“ aus. Schon drei Mal konnte der Rheingau punkten mit einer seiner schönsten Sichten auf die Rebenlandschaft: von Burg Scharfenstein in Kiedrich, dem Rothenberg in Geisenheim und ganz neu in 2020 ausgezeichnet – die schönste Weinsicht in Lorch an der Burgruine Nollig. Ein Spaziergang zu den Weinsichten abseits der üblichen Wanderwege wird mit wahrhaft grandiosem Ausblick belohnt.