Lernen & Schule in Corona-Zeiten : SCIENCE ON: Lernen im Lockdown – Wohin steuert die Bildung?

Foto: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Durch die Coronavirus-Pandemie hat sich das Konzept Schule massiv verändert, doch was brauchen Kinder, damit sie gut lernen können? SCIENCE ON, die Talkreihe der DFG und der Bundeskunsthalle in Bonn beschäftigt sich mit aktuellen Fragen, die Wissenschaft und Öffentlichkeit bewegen. Dieses Frühjahr zum zweiten Mal als interaktiver Online-Talk.

Die Coronavirus-Pandemie traf Eltern, Kinder und Schulen unvermittelt und weitgehend unvorbereitet. Mit den Schulschließungen im März 2020 begann eine Zeit, in der Unterricht überwiegend zuhause, digital oder vereinzelt auch gar nicht stattfand. Bis heute ist eine vollständige Rückkehr zum Normalbetrieb nicht absehbar. Inzwischen ist klar: Distanzunterricht kann die Schule nicht ersetzen.

Welche Auswirkungen haben Homeschooling, soziale Isolation und fehlende Konzepte für den Digitalunterricht? Gibt es Wege, einen möglichen Bildungsverlust wieder auszugleichen? Welche Konsequenzen sind langfristig für die Bildungschancen der Kinder zu erwarten? Und hat eine schlechter ausgebildete Generation wirtschaftliche Folgen für die Gesellschaft? Diskutieren Sie mit beim virtuellen Talk!

Science On Lernen im Lockdown – Wohin steuert die Bildung? 13. April 2021 19 Uhr | Interaktiver Livestream

Über das Lernen im Lockdown diskutieren am 13. April unsere Gäste:

Cordula Artelt | Bildungsforscherin, Psychologin und Direktorin des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe, Bamberg

| Bildungsforscherin, Psychologin und Direktorin des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe, Bamberg Bob Blume | Lehrer, Autor und Referent für digitale Medien, Offenburg

| Lehrer, Autor und Referent für digitale Medien, Offenburg Ludger Wößmann | Bildungsökonom und Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, München

und Moderator Kilian Reichert mit Publikumsmoderatorin Janine Utsch.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird die achte Ausgabe des SCIENCE ON-Talks online veranstaltet. Die Diskussionsrunde wird live gestreamt, das Publikum ist online dabei und kann sich aktiv beteiligen! Unter www.dfg.de/science_on können Sie den Stream am 13. April live verfolgen.

