Verkehrswende & neue Mobilitätskonzepte : SCIENCE ON: Mobilität der Zukunft – Eine Welt ohne Autos?

Foto: SCIENCE ON

Unser Mobilitätsverhalten hat sich durch die Coronavirus-Pandemie massiv verändert, aber welche Maßnahmen sind für eine nachhaltige Mobilität auch in Zukunft erforderlich? SCIENCE ON, die Talkreihe der DFG und der Bundeskunsthalle in Bonn beschäftigt sich mit aktuellen Fragen, die Wissenschaft und Öffentlichkeit bewegen. Dieses Jahr erstmals als interaktiver Online-Talk.

Der Verkehr steht vor dem Kollaps. Autos verstopfen die Straßen, parkende Fahrzeuge nehmen immer mehr Flächen in Anspruch. Fahrräder, E-Roller und Fußgänger teilen sich die Wege. Die Probleme durch den zunehmenden Verkehr sind zahlreich: Luftverschmutzung, Unfälle, Staus, schwindender Platz für Fortbewegung, Grünflächen und öffentliches Leben. Durch die Coronavirus-Pandemie scheinen sich die Mobilitätstrends zu verändern: Der Individualverkehr mit Auto und Fahrrad hat massiv zugenommen, die öffentlichen Verkehrsmittel haben das Nachsehen.

Ist dies eine Momentaufnahme oder kehren wir nach der Pandemie zu alten Gewohnheiten zurück? Oder zeichnen sich hier neue Chancen ab für eine nachhaltige Mobilität? Welche Konzepte gibt es, unseren Straßenverkehr umweltfreundlich und den öffentlichen Raum neu zu gestalten? Diskutieren Sie mit: Stellen Sie live Fragen, stimmen Sie ab und werden so Teil des virtuellen Talks!

Über die Mobilität der Zukunft diskutieren am 17. November unsere Gäste:

Immo Fritsche | Professor für Sozialpsychologie, Universität Leipzig

Michael Glotz-Richter | Referent nachhaltige Mobilität, Freie Hansestadt Bremen

Meike Jipp | Verkehrsforscherin, DLR Braunschweig

Doris Kleilein | Architektin im Bereich Stadtplanung, Berlin

und Moderator Kilian Reichert mit Publikumsmoderatorin Janine Utsch

Science On Mobilität der Zukunft - Eine Welt ohne Autos? 17. November 2020 19 Uhr | Livestream aus der Bundeskunsthalle