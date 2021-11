Fahrzeugkultur : Sportwagen? SUV? Ja, bitte.

Ein Sportwagen macht unglaublich viel Spaß. Ein SUV dagegen ist praktisch und komfortabel. Für alle, die beides möchten, hat das Porsche Zentrum Bonn die perfekte Lösung: Der neue Macan ist da – und überzeugt mit absoluter Vielfältigkeit.

Jeder kann sich vorstellen: Wenn man einen schnittigen Sportwagen besitzt, macht das Fahren einfach doppelt so viel Spaß. Man freut sich schon auf dem Weg zum Parkplatz auf die dynamischen Formen, den satten Motorensound und die Leichtigkeit und Kraft, mit der das Fahrzeug durch die Kurven schneidet. Doch auf der anderen Seite ist es ein ganz besonderer Luxus und auch ein Stück Lebensqualität, in einen erhöhten SUV einzusteigen, das Geschehen sicher von oben zu überblicken und genug Stauraum für Einkäufe, Sportgeräte und alle anfallenden Familienutensilien zu haben.

Das Porsche Zentrum Bonn hat sich mit den Bedürfnissen seiner Kunden ganz genau auseinandergesetzt und kennt die Vorlieben von stadtnah wohnenden, stilbewussten Menschen. Um deren Anforderungen an ein modernes Fahrzeug zu erfüllen, ist der neue Macan oft die Empfehlung des erfahrenen Verkaufsteams. Nicht umsonst gilt er als der „Sportwagen unter den kompakten SUV“. Kraftvoller und dynamischer als je zuvor. Mit genug Stauraum und bequemer, erhöhter Sitzposition. Und trotzdem noch kompakt genug, um in der Stadt unkompliziert einen Parkplatz zu finden. All das vereint der Zuffenhausener Vorzeigeathlet, der natürlich die unverwechselbaren Designelemente eines echten Porsche aufweist.