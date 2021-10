Fach- und Führungskräfte gesucht : Starten Sie Ihre Karriere bei der Auto Thomas Firmengruppe

Als regionaler Marktführer bietet die Auto Thomas Firmengruppe umfassende Mobilitätslösungen. Hier erleben Kunden, Mitarbeiter und Partner Verbindlichkeit und Wertschätzung. Aktuell werden für Fach- und Führungsbereiche der Firmengruppe qualifizierte und motivierte Mitarbeiter gesucht. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil des Teams von Auto Thomas.

Mit 600 Arbeits- und über 40 Ausbildungsplätzen bildet Auto Thomas einen der größten Arbeitgeber in Bonn und bietet Fach- und Führungskräften vielseitige Positionen, interessante Herausforderungen und kontinuierliche Weiterentwicklung in der Firmengruppe an. Ob als Professional oder Quereinsteiger - die Firmengruppe AutoThomas bietet eine aussichtsreiche Zukunft an 8 verschiedenen Standorten im Raum Bonn, Rhein-Sieg Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Euskirchen und Umgebung.