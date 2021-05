Förderangebote von SWB und KfW : SWB-Klimaoffensive mit Wallbox-Zuschuss

Um die Elektromobilität in Bonn und der Region voranzubringen, bietet SWB Energie und Wasser jetzt einen Klima-Zuschuss beim Kauf einer Wallbox zum Laden von E-Autos. Zusammen mit der KfW-Förderung ist die Installation der heimischen Ladestation damit hierzulande vergleichsweise günstig.

"Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass weniger CO2 auf Bonns Straßen ausgestoßen wird. Deshalb treiben wir die Elektromobilität in der Stadt voran. Damit die Menschen auf E-Autos umsteigen, braucht es ein gutes Angebot. Das bieten wir mit unserem BonnNatur-Zuschuss", betont Robert Landen, Vertriebsleiter SWB Energie und Wasser.

Die Förderangebote von SWB und KfW

Je nach Wallbox-Typ beträgt der SWB-Zuschuss zwischen 750 bis 1000 Euro, wenn beim Kauf einer SWB-Wallbox ein BonnNatur-Strom-Vertrag abgeschlossen wird. Der Umstieg auf den Bonner Ökostrom lohnt sich auch deshalb, da die KfW-Förderung in Höhe von 900 Euro für die Installation einer Wallbox an den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien geknüpft ist. Die KfW-Mittel sind begrenzt, deshalb rentiert sich schnelles Handeln. Das Fördergeld muss vor der Bestellung beantragt werden.

Volle Ladung in 3,5 Stunden

Alle SWB-Wandladestationen verfügen über eine maximale Ladeleistung von 11 Kilowatt. Damit wird ein E-Auto in bis zu 3,5 Stunden komplett aufgeladen.Über eine normale Haushaltssteckdose würde der Ladevorgang circa 17 Stunden in Anspruch nehmen. Das ist nicht zu empfehlen, da sie nicht für langes Laden unter hoher Last ausgelegt sind. Es kommt zur Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand.