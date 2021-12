Exklusivrabatt für GA-Leser : Traumurlaub in stilvollem Ambiente auf Lanzarote

Stilvolle, neugebaute Top-Villa in bester Lage. Für 4 oder 8 Personen buchbar. Moderne Ausstattung, Concierge Service, Barrierefrei, mit Meerblick, Pool und Sauna. Strände, Sport und Restaurants in Gehnähe. 10% Frühbucherrabatt exklusiv für General-Anzeiger-Leser.

Erholsame Tage in der Villa Vista Calero

Der beheizte Außenpool und ein eigener Hobbyraum sorgen für Unterhaltung und Entspannung während des Aufenthalts. Die Villa wurde mit modernsten Materialien gebaut, eine Deckenkühlung, sowie eine Fußbodenheizung sorgen das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima ohne Lärm und Zugluft. Alle Fenster sind isoliert und mit Insektenschutzgittern versehen. Die Villa ist in den Innenräumen, sowie im Außenbereich barrierefrei gestaltet. Auf den windgeschützten Terrassen können Sie auch an kühleren Abenden schöne Stunden verbringen.

Puerto Calero genießen und Lanzarote entdecken

Die Villa Vista Calero liegt im charmanten Ort Puerto Calero im Südosten der Insel. Das entlang des Hafens gelegene Ortszentrum ist ca. 5 Gehminuten von der Villa entfernt. Lassen Sie sich in einem der zahlreichen Restaurants verwöhnen, oder genießen Sie den Blick auf den beschaulichen Hafenort von Ihrer Terrasse aus. Alle Dinge für den täglichen Bedarf erhalten Sie in den nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten am Hafen (Supermarkt, Apotheke, Bekleidungsgeschäfte, …). Wenn Sie sich sportlich betätigen möchten, kommen Sie im nahegelegenen Sports Club von Puerto Calero voll auf Ihre Kosten.

Die Insel Lanzarote besticht durch ihre Vielfalt in Bezug auf Landschaft, Kulinarik und Freizeitaktivitäten und das ganzjährig angenehm warme Klima. Strände und Bademöglichkeiten sind von der Villa Vista Calero mit dem Auto in wenigen Minuten zu erreichen. Egal ob Sie das Meeresrauschen am liebsten am Sand-, Kiesel-, oder Felsstrand genießen, auf Lanzarote stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Die atemberaubende Vulkanlandschaft lässt sich am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden.Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für sportliche und kulturelle Aktivitäten. Wie wäre es mit einer U-Boot Fahrt, ein Konzert in einem vulkanischen Auditorium oder einer Weinverkostung? Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung unvergesslicher Tage auf Lanzarote mit außergewöhnlichen Ausflugszielen und Aktivitäten.