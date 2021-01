Wir 2 Partnertreff e.K. - Ihre erfolgreiche und seriöse Partnervermittlung aus Köln : Vergiss Tinder, suche analog!

Wie gelingt die Partnersuche in Zeiten von Online-Diensten und Social Media-Plattformen? Simone Janssen, seit fast 30 Jahren Chefin der renommierten Kölner Vermittlungsagentur Wir 2 Partnertreff, gibt Tipps, wie Singles heute die große Liebe finden: nicht online, ganz analog.

“Sie will IHN, den empfindsamen Mann über 180 mit Kindern ab 12 Jahren, der gut zuhört und mit in die Oper geht. Er sucht SIE, die Frau unter 45, zierlich und schlank, aber bitte: kein Hund, kein Tennis, keine Daily Soaps.„

Wenn Menschen die große Liebe suchen, sind die Erwartungen hoch. Doch wie klappt es wirklich mit dem Partner, der Partnerin fürs Leben? Simone Janssen, Spezialistin in Sachen "Liebe gesucht - Liebe gefunden" weiß, wie erfolgreiche Partnersuche geht, kennt Gos wie No Gos und beobachtet in ihrer Agenur Wir 2 Partnertreff immer wieder die gleichen Fallstricke und Fehler.

Ihr Credo: Partnersuche funktioniert am besten analog - ohne Bildchen wisch-und-weg, geschönte Fotos oder Biografien und langes Online-Geplänkel im Vorfeld. Die große Liebe findet sich im realen Leben: mit echtem Date, echtem Lächeln, echten Gefühlen. “Wer einen Menschen und kein Phantom lieben lernen will, muss ihn oder sie kennenlernen, und zwar im realen Leben, nicht virtuell„, sagt sie, “zu oft werden heute erst lange Nachrichten und Fotos ausgetauscht, die dann zur Hemmschwelle für ein erstes Treffen werden. Viel erfolgsversprechender ist es, sich relativ schnell zu daten, um zu sehen, welcher Mensch da vor einem steht. Das spart Zeit, Nerven, verhindert unrealistische Träumereien, kurz: Es macht Partnersuche erfolgreicher„.

Simone Janssen weiß, wovon sie spricht. Als langjährige Expertin in Sachen Liebesglück ist sie begehrte Gesprächspartnerin in Radio und TV, engagiert sich seit Jahren im Gesamtverband der Ehe- und Partnervermittlung e.V. (GDE) als Pressesprecherin und Präsidentin und setzt sich für Qualitätsstandards, mehr Aufklärung und seriöse Institute ein.

Das Thema Partnersuche, sagt sie, sei heute aktueller denn je: Jeder zweite Großstädter ist mittlerweile Single. Immer mehr Geschiedene suchen in der Lebensmitte die zweite Chance und auch Menschen jenseits der 60 wollen sich neu verlieben. Und doch hat sich in der Mission Partnersuche einiges verändert - gerade durch und mit Social Media. “Genau das, was so viel einfacher erscheint: Kontakt knüpfen, Informationen austauschen, Fotos hin und herschicken, wird zum Stolperstein. Der Informationsaustausch im Vorfeld macht es oft deutlich schwerer, sich unvoreingenommen auf ein Date einzulassen„, so die Kölner Partnervermittlerin.